Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициологи призвали употреблять бананы на ежедневной основе
В 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война
Сомнологи рассказали о пользе дневного сна для организма
Автоэксперт Житнухин рассказал, какие китайские автомобили не переживут эту зиму
Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать
Россиянам рассказали, что делать, если отсутствует чувство голода
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья

Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"

1:28
Шоу-бизнес

Юрист и певица Екатерина Гордон отчитала блогера Настю Ивлееву, которая, по её словам, почувствовала себя звездой.

Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Свой пост Гордон назвала "эффект Ивлеевой". Она выразила надежду на то, что резонанс с "голой вечеринкой" отрезвит блогера.

"Настя хороша как юмористический персонаж одной краски с самоиронией. Именно такая она отлично была на своём месте в "Орле и Решке" и небольших юмористических ролях", — написала Гордон в запрещённой социальной сети.

Она отметила, что Насте показалось, что она невероятно крута, так как сама Алла Пугачёва посещала её тусовки.

Гордон напомнила Ивлеевой, что она торговала в провинциальных магазинах. Юрист считает, что от Ивлеевой "начинают отползать все".

"Пропал юмор, зато вырос уездный пафос дорвавшегося до славы человека. Тачки, прады, публичные личности, которые тебе по большому счёту никто, на твоих личных праздниках. И вот я уже стою в трусах и мне за гонорар поёт певица Асти, Собчак с головой …. скачет, и Киркоров и Лолита… ну вы видели. А ты стоишь на сцене нелепый в трусах и думаешь, что ты невозможно крут", — выразила своё мнение Екатерина.

Ранее сообщалось, что Ивлеева извинилась за "голую вечеринку". 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Охлобыстин о "голой вечеринке" Ивлеевой: если кто-то из них появится на голубом огоньке
Мерзкие откровения певицы Лолиты: "Москалей треба потребляти"
Час ответа Киева перед Соединёнными Штатами близок Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Почему блогерша Анастасия Ивлеева так похудела
Автоэксперт Гудков: срок службы двигателя автомобиля увеличится благодаря этому правилу
Рэпер Жиган назвал последствия для русских от выходки Ивлеевой
Рэпер Жиган назвал последствия для русских от выходки Ивлеевой
Последние материалы
В 2024 году на Украине может произойти новый "майдан" и разгореться гражданская война
Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"
Сомнологи рассказали о пользе дневного сна для организма
Автоэксперт Житнухин рассказал, какие китайские автомобили не переживут эту зиму
Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать
Россиянам рассказали, что делать, если отсутствует чувство голода
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Новые машины при обслуживании в неофициальных сервисах блокируются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников