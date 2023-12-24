Катя Гордон напомнила Ивлеевой о работе в провинциальных магазинах: "Вырос уездный пафос"

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист и певица Екатерина Гордон отчитала блогера Настю Ивлееву, которая, по её словам, почувствовала себя звездой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Свой пост Гордон назвала "эффект Ивлеевой". Она выразила надежду на то, что резонанс с "голой вечеринкой" отрезвит блогера.

"Настя хороша как юмористический персонаж одной краски с самоиронией. Именно такая она отлично была на своём месте в "Орле и Решке" и небольших юмористических ролях", — написала Гордон в запрещённой социальной сети.

Она отметила, что Насте показалось, что она невероятно крута, так как сама Алла Пугачёва посещала её тусовки.

Гордон напомнила Ивлеевой, что она торговала в провинциальных магазинах. Юрист считает, что от Ивлеевой "начинают отползать все".

"Пропал юмор, зато вырос уездный пафос дорвавшегося до славы человека. Тачки, прады, публичные личности, которые тебе по большому счёту никто, на твоих личных праздниках. И вот я уже стою в трусах и мне за гонорар поёт певица Асти, Собчак с головой …. скачет, и Киркоров и Лолита… ну вы видели. А ты стоишь на сцене нелепый в трусах и думаешь, что ты невозможно крут", — выразила своё мнение Екатерина.

Ранее сообщалось, что Ивлеева извинилась за "голую вечеринку".