Вадим Цыганов: Мы никогда не были кремлевскими

Популярность Вики Цыгановой в народе напрямую связана с её мужем Вадимом Цыгановым, который пишет тексты её песен. Певица считает, что это приходит свыше. Её саму порой озаряет во время или после выступления и тогда она добавляет что-то от себя. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину рассказали супруги — певица, актриса, композитор модельер, лауреат многих музыкальных премий Виктория Цыганова и поэт, продюсер, актер, художник, скульптор, сценарист Вадим Цыганов.

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— Мы говорили о честности, порядочности, совести. Как вы считаете, а национальной идеей может быть совесть?

Вадим Цыганов: — Конечно! Что утрачено у нас — это именно совесть. Если будет совесть, это как раз идеология и есть.

— Конечно. По совести жить надо.

Виктория Цыганова: — Это — сопричастность святой вести. Заповеди.

Вадим: — Мы как раз и в песнях говорим о божественном. Я пишу, Вика поет. Совесть — это: не укради, не убий — эти постулаты. А у нас сейчас разворовывается все, леса вырубают. Все национальные богатства и все-все-все.

И при этом проповедываются какие-то псевдо-ценности, ложные догмы. Про это мы тоже говорим. Просто для многих людей надо вообще просто выжить, для кого-то важно жить хорошо, потому и обманывают.

Виктория: — И вместе с тем, если бы у нас не было Достоевского, Пушкина, Даля, мы бы не выжили.

Вадим: — Это — база.

Виктория: — Есть слово, есть интеллект, есть понимание, есть трансляция смыслов. Эти смыслы должны входить в наших детей, какой-то фундамент должен быть в душе.

— У нас этот фундамент выбивают из-под ног. С памятью о Великой Отечественной войне что делают?…

Виктория: — Больно, горько от этого.

Вадим: — Я обращаюсь к зрителям по этому поводу. Ведь память должна быть покаянная. Я не против всех этих псевдо-пафосных проявлений. Парад нужен. "Бессмертный полк" нужен. Но ради чего? — Не только ради тех, кто умерли, но и для тех детей, которые есть сейчас и будут потом.

Надо убрать ЕГЭ, надо с детства вдалбливать совесть, нужен дух патриотизма. А нам сейчас запрещено иметь все духовное. Это — псевдопатриотизм.

Нас гнобили за патриотизм

Я — всю жизнь с Викой. Первая песня, которая была мной написана, "Андреевский флаг". Все время нас гнобили. Слово русский тогда для власти было все равно как фашист. А сейчас и сами власти, и те, кто были тогда ими заласканы, стали патриотами.

Вот это — прямо удивительно. — "Гюльчатай, открой личико!…"

Мы никогда не были кремлевскими, хотя поддерживаем, когда идут правильные начинания, Вика выступает всегда — Крым, Чечня и так далее. Но не за пазуху, не карманными.

И Лужков приглашал лично Вику поговорить: "А будешь там?" — "Буду, конечно, но не за конфетку". Черномырдин о том же разговаривал. Я иногда даже говорю ей: "Молчи, молчи".

Она — везде, где народ, с людьми — и в горести, и в радости. Потому что ее удержать я не могу, она говорит правду. Вот начался эфир или выступление, я ей говорю, что теперь только ты, потому что я могу только технически управлять. Она правду — тыдыщь и все.

Виктория: — Не-не-не, это откуда-то свыше приходит. Это — правда. Я просто транслятором работаю, я пою эти слова, которые пишет муж или другой поэт. Я транслирую это. Но те вещи, которые мне не нравятся, мне не заходят, я не могу просто так спеть.

Вадим: — Но ты как скажешь, люди уже на всю жизнь тебя любят, тебе верят…

Виктория: — Да, но важно, что вложено, смыслы действительно важны. Я спела, а там — еще послевкусие приходит. "Нет у России друзей, кроме армии и флота". Или еще что-нибудь скажешь, кого-нибудь процитируешь.

Вадим: — В нужном месте.

Виктория: — В Кремле, например.

Вадим: — И все, до свидания.

Виктория: — Самые большие крысы.

— В 2002 году в День военно-морского флота в городе Севастополе у Вики был замечательный концерт на ракетном крейсере "Москва".

Виктория: — Это просто чудо было. Сейчас я думаю, можно сделать такое еще раз или нет. Уже, думаю, нет. Тогда было чудо явлено нам.

Вадим: — Но тогда нам Господь помогал, УГМК помогла, Саблин помог. Тогда во Львове разбился самолет. И на следующий день запретили все.

Виктория: — А мы ночью сделали съемку.

Вадим: — У нас ночью была репетиция, которую мы снимали. Представляешь?… Тогда мы еще думали, что утром покажем концерт. С концертом не сложилось, зато у нас осталось это видео. Это — фантастика!

Виктория: — Это было чудо. Явленное нам и всем чудо.

Вадим: — Да, чудо. И был прорыв такой, но все было запрещено. Мы занесли деньги, именно чтобы поставить этот концерт. И на День флота его поставили. Это был прорыв. Хотя Вика была табуирована везде. Мы это уже потом узнали.

Виктория: — Это — действительно чудо. Я сомневаюсь, что такой концерт можно будет снова сделать. Может быть теперь или потом какие-нибудь другие, новые исполнители смогут сделать…