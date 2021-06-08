Виктория и Вадим Цыгановы: "Приходите в мой дом" — кто звонил, а кто сразу пришёл

В эфире программы "Творческая гостиная" ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину супружеская пара — певица, актриса, композитор, модельер, лауреат многих музыкальных премий Виктория Цыганова и поэт, продюсер, актер, художник, скульптор, сценарист Вадим Цыганов — рассказала интересные истории о своём творчестве и культурной жизни страны в целом.

Их песни поёт вся Россия: "Приходите в мой дом", "Калина красная", "Русская водка", "Любовь и смерть", "Гроздья рябины", "Лето пьяное" и многие другие. Почему успех Виктории напрямую связан с именем её мужа поэта и художника Вадима Цыганова? Какие отношения у них были с легендой русского шансона Михаилом Кругом?

— Виктория исполняет много замечательных известных песен вашего, Вадим, сочинения. Их знает и подпевает вся Россия. Это — и "Лето пьяное", и "Русская водка", и "Калина красная", и, конечно же, "Приходите в мой дом".

Когда Виктория записала эту песню и её начали крутить на некоторых радиостанциях, сразу же пошел шквал звонков. Многие артисты просто мечтали заполучить эту песню в свой репертуар. Даже Алла Пугачёва и Михаил Круг звонили. Это действительно всё так и было?

Вадим Цыганов: — Не совсем, Михаил просто взял и приехал безо всякого звонка.

Виктория Цыганова: — Он оказался самый активный и настойчивый.

Вадим: — А Пугачева позвонила. Не поверите, я всем рассказываю — никто не верит, но этот звоночек действительно был в пятницу 13-го в 4 часа утра. Это был шок.

Виктория: — Я чуть с кровати не упала.

— Трудно было отказать самой Алле Борисовне?

Вадим: — Я же не отказывал. Я просто сказал: пойте. Но она предложила совсем выкупить эту песню, что бы её пела только она одна: Можно, это будет моя песня? Я говорю: У меня Вика уже поет. Как это она вашей может стать? Она же — у любимой.

Виктория: — Можно продать только с Викой…

Вадим: — У лучшей половины как забрать?!… Тем более песня — уже её… Я всегда считаю, что все это приходит откуда-то сверху.

Ты же — поэт, ты знаешь, что есть что-то наверху. Однажды приходишь и понимаешь, что пошла песня, а в другой раз — непростая судьба, надо подождать…

Это — душа русского человека, как Юнг правильно и осмысленно сказал, что есть еще какие-то мистические вещи. Многое еще на предчувствии базируется, и стоит фундамент такой интересный, он — нерациональный. Там так и случилось.

Виктория: — Эта режиссура разгадывается потом всей жизнью.

Вадим: — Это точно. Вот эти замесы все мистические, конечно.

— Получается, что решение было совершенно правильное, потому что этот дуэт с Михаилом Кругом — это вообще! Эта песня — уже на века. Она — прямо нетленная.

Вадим: — Причем Вика сначала ему сразу отказала, говорит: Я с Мишей петь не буду. И ушла.

Виктория: — Я до этого вообще не знала о его существовании.

Вадим: — А я ему говорю: Я её уговорю. У меня ход будет.

Виктория: — А я говорю: Какой-то мужик из Твери. Я его даже не знаю.

Вадим: — Да знала-знала. Он до того приезжал, даже подарил ей песню.

Виктория: — Да, незадолго до этого уже узнала, познакомились.

Вадим: — Но она к нему как-то холодно вначале относилась.

Виктория: — Но не холодно. У него — просто такой репертуар специфический. А у меня, во-первых, один мужик уже пишет, а тут ещё и второй что-то хочет от меня. Все что-то от женщины русской хотят…

И я Вадика всегда ругала за эту песню, говорю: Ты всегда напишешь какую-то мужицкую песню: наливать, угощать, опять — вино через край. Хватит мне уже про водку столько. Давай про что-нибудь другое.

Вадим: — Вик, я — это ты. Только ты у меня — красивая и веселая. Ты — моя лучшая половинка.

Виктория: — В общем, они меня уговорили. Вадик даже разыграл это все. Я, правда, сначала не хотела петь.

Вадим: — Я потом подставил все, приготовил тщательно, всех подговорил, что как только они начнут петь — вы все захлопаете. И на следующий день… Вика снова отказывалась.

А я говорю: Вика, ну пожалуйста, ты просто подойдешь, и мы проверим. Подойдут голоса — значит, споешь, а если не подойдут — так и всё.

И они начинают. Миша боится. Я говорю: Миша, всё будет хорошо. Только сделайте, как я говорю. Все будет хорошо. — А вдруг откажет? — Блин, всё установится…

Виктория: — В общем, развели меня.

Вадим: — И как только они начали петь, все: вау! — Вика прямо удивилась: Да? Правда? Я говорю: Конечно. Всем же нравится.

Виктория: — Просто соловьи были.

Вадим: — Это — правда. Это — реальная история.

Виктория: — В общем, я согласилась. — Недолго мучилась, старушка.

— Удачно согласилась.

Вадим: — Очень.