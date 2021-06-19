Виктория и Вадим Цыгановы об авторах бедных замолвили слово

На российском телевидении сложилось безобразное отношение к авторам — их как будто и нет — по мнению телевизионных деятелей, песни берутся из неведомой пустоты, а не создаются творческими людьми. Авторов слов и музыки в лучшем случае упоминают в общей "братской могиле" — быстро бегущих строках в конце программы, так что прочитать там ничего невозможно. О заключении договоров и гонорарах и речи нет. Как такое возможно в правовом государстве на государственных телеканалах? Обо всем этом, а также о том, почему и как Вика Цыганова исполняет мужицкие песни, ведущему Pravda. Ru поэту Сергею Каргашину рассказали супруги певица Виктория Цыганова и поэт Вадим Цыганов.

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— Виктория, вы поете самые разные песни, но среди них, наверное, все-таки довольно мало лирических, таких женских песен, хотя достаточно много — о возвышенном, душе и таких которые теребят душу.

Как ни странно, у вас много не просто патриотических — больше мужских — песен, но даже, можно сказать, простых мужицких, но в вашем исполнении они звучат вполне пристойно и как бы мягко. Почему все так получается?

Виктория Цыганова: — Я реально пою мужские песни, потому что пишет Вадим, он — мужчина, и он — творец не только для меня, но и для всех.

Но женщине петь даже такие песни как-то грубо, мне кажется, это даже и не подходит, тогда и не трогают эти песни. Я для офицеров пою. "Офицеры России", "Золотые погоны", "Золотые купола".

Вадим, когда мне предлагает спеть новую песню, я часто даже удивляюсь и говорю: Вадь, ну это же мужская вообще-то песня. А потом пробую, слушаю свою интонацию, и цепляет-то интонация женская. Вот что удивительно.

Вадим Цыганов: — И здорово, когда проникновение есть. А дуэты с Михаилом Кругом у тебя был и с Ярославом Сумишевским — просто супер. — Фантастика!

— Фантастика! Вот действительно звезды сложились вообще.

Виктория: — Вот прямо легло-легло.

Вадим: — И эти верха, когда он поет, все время мурашки пробирают. Это вообще! Это что-то!

Виктория: — И я понимаю его вот эту утрату, я чувствую его живое сердце. Это — не кривлянье, не игра, а по-настоящему. И тут мне хочется его прямо как матери, как сестре поддержать.

Вадим: — Поддержать всем сердцем.

Виктория: — Вот это тогда все и включатся. И люди это хорошо чувствуют. Ничего им не сыграть.

— У меня недавно был Александр Шаганов…

Вадим: — Великолепный поэт. Великолепнейший!

Виктория: — Настоящий.

— Мы с ним как авторы говорили о том, что телевидение почему-то ведет невидимую войну против авторов песен. Они вычеркиваются, на концерты не приглашаются, телевизионная съемка… Фамилии авторов даются только в самом конце такой быстрой строкой в конце, что их прочитать совершенно невозможно. — Братская могила.

— Да, просто братская могила.

Вадим: — Правильно, Сереж, ты сказал. Конечно, мы — довольно-таки обеспеченные люди, потому что Вика — востребованный модельер №1 в России по Russian Style, опять же в русском стиле.

Виктория: — Спасибо, Вадим Борисович.

Вадим: — Ну это же — правда. Я не то, что тебя хвалю.

Виктория: — И тоже в русском стиле, да. Нам дверь закрывают — мы в окно. Окно захлопнут — мы через…

— …трубу.

— Да. Не с теми воюют.

Вадим: — У нас довольно-таки широкая парадигма возможностей. Вика — удивительный человек, потому что она везде находит себя в проявлении. Даже эта псевдо-пандемия ей дала толчок для развития. Молодец.

Да и я зря времени не терял. Мой любимый друг Федор Конюхов меня полностью поглощает, я счастлив помогать ему во всех его начинаниях — духовных и творческих. Фантастический человек.

Плохо, что все-таки не всегда хватает финансовых возможностей для хороших дел. А телевидение, действительно, денег не платит. Я, например, не получаю оттуда денег совсем.

Сейчас даже интересно с передачи "Три аккорда" — дадут денег или нет? У меня постоянно инвалиды что-то просят. Я бы все эти деньги туда отдал. Вот реально.

Первый канал даже поставил такую ширму железную: Первый канал не трогать, мы не обязаны платить. Но это, мне кажется, бесчестно, во-первых. Второе, это — неправильно.

Виктория: — Должок, должок большой.

Вадим: — Мне кажется, это должно прекратиться.

— Они должны заплатить.

Виктория: — Ну посмотрим…

— У меня недавно был Саша Добронравов. У нас с ним есть песня "Где-то за тучами" в исполнении Лепса. Он эту песню как раз на "Трех аккордах" пел.

Вадим: — Обычно мы заключаем договор. Но бывает, узнаем, что поют наши песни уже постфактум, и даже не говорят нам.

— Они автоматом должны заплатить.

Виктория: — Они должны были хотя бы спросить.

Вадим: — Конечно. Они должны заключить договоры. Это — подсудное дело.

Виктория: — Авторов притесняют у нас, это — бесспорно.

Вадим: — К тебе же Добронравов пошел и вы договорились, правда?

— Я всегда даю ему разрешение.

— Правильно.

Виктория: — Раньше мы знали, что музыка — Пахмутовой, стихи — Добронравова. Люди просто этих авторов знали, относились к ним с любовью и уважением. И одно дело — хороший исполнитель, но нет исполнителя без автора.

А сейчас — яные притеснения, просто какая-то дискриминация тех людей, которые действительно составляют интеллектуальное наследие для страны.

Потому что исполнителей много, кривляться могут практически все. Сейчас, когда голоса на компьютере делают, вообще все. А придумать что-то стоящее, мало кто способен… — "Вначале было Слово". Так и есть. Но не все хотят Слово слышать.