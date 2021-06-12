Виктория и Вадим Цыгановы о закулисье эстрады

Как Олег Газманов начал петь "Приходите в мой дом"? С кем у Вики Цыгановой были творческие дуэты? Ведущий этого интервью Сергей Каргашин внезапно оказался в центре внимания супругов Цыгановых, потому что он — автор одной из их любимых песен "Не говори, что ты вне игры".

Как они про неё узнали? Как она шла на эстраду? А также — о бородатых поддельных мужиках на нашей эстраде и многом другом ведущему Pravda. Ru Сергею Каргашину рассказали супруги певица Виктория Цыганова и поэт Вадим Цыганов.

Читайте начало интервью:

Виктория и Вадим Цыгановы: "Приходите в мой дом" — кто звонил, а кто сразу пришёл

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Виктория и Вадим Цыгановы о приключениях песни "Золотые купола"

— Вадим, как получилось, что Олег Газманов спел вашу песню "Приходите в мой дом", когда она уже исполнялась, была известна?

Вадим Цыганов: — Олег Газманов просто позвонил, говорит: Очень хочу спеть песню "Приходите в мой дом". — Пожалуйста.

Виктория Цыганова: — Это была "Битва хоров" на канале "Россия". Кстати, он победил.

Вадим: — Так поэтому и победил.

— Песня помогла.

— Рванул в последний момент.

Виктория: — Он рванул. Просто хорошо, что один человек попросил, другой разрешил. Конечно, Вадим, не отказывает. Что же — мы не люди?…

Вадим: — Да и бесплатно, да и за спасибо, конечно. Я никогда не прошу никаких денег — не меркантильный.

Виктория: — По-моему, там продюсер с ним даже не разговаривал после этого.

Вадим: — Да, Виктора Дробыша, по-моему, это задело.

Виктория: — Да, такую обиду включил.

Вадим: — Даже Пугачева по-человечески нормально общается. Молодец, я считаю. Может быть, в четыре часа утра ей и не надо было мне звонить. Надо было хотя бы без пятнадцати пять позвонить…

— Получается, что она ведет ночной образ жизни.

— Да-да. Это — вполне нормально считается. Все равно хоть так, хоть так приятно. Это очень здорово.

— А что было с Ярославом Сумишевским в "Крокусе"?

Вадим: — Туда приехал Сумишевский, привез нам твою песню "Не говори, что ты вне игры", Сергей. Представляешь?

— Мою?… "Не говори, что ты вне игры" — эту?

— Да. Это же — твоя песня.

Вадим: — Я же сразу спросил: Можно Вика споет эту песню? Она нам очень понравилась. Я там одно слово подправил под Вику, ты уж прости, бывает.

Виктория: — Хорошая песня. Она такая драйвовая получилась.

Вадим: — Очень хорошая. И она попала с этой псевдо-пандемией прямо здорово.

Виктория: — Вошла сильно она.

— Хороший клип получился.

Вадим: — Ты — молодец.

Виктория: — Да, текст — очень хороший.

Виктория и Вадим Цыгановы о закулисье эстрады

Вадим: — Очень хороший. Мы сразу откликнулись. И она попала вовремя. Я и Сумишевскому сразу сказал, что крутая песня. Он — душевный, трогательный человек, и сердце у него — открытое.

Виктория: — Да, он — человек народа. Земляк мой — дальневосточник, на Сахалине родился.

Вадим: — Господь ему дает такие испытания, но, я думаю, все у него будет хорошо.

Виктория: — И эта песня "Золотые купола" в него зашла.

Вадим: — Голосина у него — офигенный, он такие верха берет. Я говорю: Давай эксперимент — "Золотые купола". Она вроде бы как не его. Он же — лирик такой тонкий.

Он говорит: "А мне нравится, интересно". И он спел ее так легко. Потом он очень изменился после трагедии с женой. У него сейчас — уже другой голос. А песня сейчас так звучит!

Виктория: — Да, она сейчас приобрела глубину, конечно.

Вадим: — Он берет мощно… И такое вот спокойствие — аж до слез. На "Шансоне" когда он сделал, у меня действительно мурашки и слезы на глазах были. Вот это да! Вот стояла машина, вот кого она ждала!

И Вика как запела с ним! Это значит, что небо, звезды и все остальное — вот они сошлись. За один день 1,5 миллиона просмотров! Какие-то цифры астрономические по этой песне сразу. Вот это рванули! Просто потрясающе!

И я сейчас слушаю и удивляюсь, вот Господь нам дает, когда ты не за цифрами гоняешься, а вот здесь пусть отлежится. Меня в этой ситуации — немножко совсем… О, вспомнил — смешная история еще была со всем этим связана.

Виктория: — Вот я 33 года уже и слушаю его истории.

Вадим: — Офигеть, как было. Мы пишемся с Ярославом Сумишевским и Александром Чабановым. Пишем эту песню на "Шансоне", звонит мне теща и говорит: Вадим, сейчас по Первому каналу — "Золотые купола".

Я говорю: Людмила Михайловна, мы сейчас здесь пишем. — Нет, там сейчас идет передача "Три аккорда", там поют песню. Я говорю: Я никому права не давал. Вы путаете…

Нет, — настаивает, — там мужик с бородой ее поет. Я говорю: Какая же еще змея эту песню сейчас поет… Обсудили это, да и забыли, потом… А на днях Вика прибегает…

Виктория: — Меня прямо накрыло, когда я увидела этого "мужика".

Вадим: — Увидела в рекламе и говорит: Там — тот "мужик бородатый", это — Ваенга!…

Виктория: — Да. И говорю: Боже мой, а мужик-то — ненастоящий, он же — и не мужик.

Вадим: — Я сначала не поверил. Потому что она всегда борется за права, такой вот вроде бы честный человек. По-крайней мере, так себя подает.

Виктория: — Да, это была Елена Ваенга.

Вадим: — А почему же не позвонила? Пугачева может. Газманов. Серов приезжал. Круг мог. Все как-то нормально делали — если что-то надо было, спрашивали. А ты-то что? Я сначала даже не поверил. Набрал в интернете — точно поет, оказывается, она с 2019 года работает с этой песней.

Виктория: — С бородой?…

Вадим: — Она ведет себя так, как с бородой.

Виктория: — Может быть, она на Евровидении хочет?…

Вадим: — Да, последователь Кончиты Вурст. Я сейчас не понимаю, то ли судиться с ней, то ли еще что?… Такая беспринципность. Увидела хорошую песню и по-тихому взяла в репертуар.