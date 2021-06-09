Вика Цыганова: спою "Русская водка" и душа радуется!

Что хорошего и плохого принесла создателям и исполнителям песня "Русская водка"? Почему эта песня — притча, басня или наставление? Каким образом песня "Золотые купола" была написана в рекордно короткие сроки? Как Михаил Круг сразу же присвоил эту песню? Почему она была ему так близка? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Сергея Каргашина ответили супруги певица Виктория Цыганова и поэт Вадим Цыганов.

Читайте начало интервью: Виктория и Вадим Цыгановы: "Приходите в мой дом" — кто звонил, а кто сразу пришёл

— За одну из самых популярных песен — "Русская водка" — вас "били" сильно и до сих пор, наверное, некоторые ругают, да?

Вадим Цыганов: — О-о-о! Она её уже давно не поет, но люди всегда просят.

Виктория Цыганова: — Нет, сейчас у нее второе рождение. Я считаю и всегда говорила, что это кич — да, но это — песня-басня, в ней есть наставление: "хорошо, ядрена мать, только меру надо знать".

И сейчас я понимаю, что никто никогда лучше не написал песню про водку. Она действительно — корневая, хотя игривая, жанровая песня.

— Кроме нее на нашей эстраде, наверное, есть только одна песня про водку — "Рюмка водки на столе".

— Но это — уже дитё "Русской водки".

Вадим: — Мы же всегда отслеживаем, что происходит. Эта песня — тоже неплохая, но, мне кажется, недобрая, злая немножко.

Виктория: — Такая сумрачная.

Вадим: — Она четыре года в хит-параде была, наша "Русская водка" — восемь лет №1.

Виктория: — Да. И сейчас иногда на концерте, на корпоративе вдруг кто-то просит спеть "Русскую водку"". Я пою, конечно, и это — такой кайф, каждый раз думаю: какая песня!

Даже если было уныние, настроение грустное, спел "Русскую водку" — и душа просто радуется!

Вадим: — Легенда просто. Легенда жанра.

— А как слова этой песни к вам пришли?

— Я ехал, мне нужен был просто слоган. Мы поворачиваем с Лениградки, и тут вместо слогана целая песня пошла. Мне вообще интересны корневые вещи, которые мы, русские, присвоили себе. Потому что водку мы тоже присвоили и прямо так удачно. Незадолго до этого у меня была "Балалайка-зараза".

Я думаю, а ведь русская водка — это же тема! — Абсолютно прямо клеймо, логотип, жупел, еще много всего.

Русская водка, думаю, это же — вроде как хорошо, а нужно инь-янь. — "Что ты натворила?…" Вот это — прямо реально наша тема.

Виктория: — Зато благодаря "Русской водки" нас все время долбают и сочиняют всякие сказки, что мы постоянно в запое, в перепое. Вот так эта песня нас держит реально. — "Хорошо, ядрена мать…"

Вадим: — В то время Вика не пила 3,5 года. Вообще грамма не было во рту. И я поддержал ее, сказал: хорошо, Вик, я тоже как ты. Мы делали проекты, поэтому — вообще ни шампанского, ничего.

Виктория: — Все по чесноку было. — Как на сленге говорится, — за базар ответишь. Тут расслабляться нельзя, потому что очень правильно и не зря сказано: "хорошо, ядрена мать, только меру надо знать". Вот поэт написал, поэтому держимся.

— А как была написана песня-откровение "Золотые купола"?

Вадим: — Интересная судьба у этой песни. Для меня самого это — вещь-загадка.

Она же стала ноздря в ноздрю с "Приходите в мой дом" по мощи и где-то её даже опережала. И на Украине она №1 была, когда появилась.

Миша Круг реально пришел тогда ко мне, сказал: Вадим, я исписался. Бывает, сейчас — такой период. Я скоро снова обязательно начну, но хочу уже по-другому.

Мне нравится то, что ты делаешь. Мне кажется, что и мне нужно двигаться ближе туда. Когда он уже помер, я узнал, что купола золотом он крыл в Твери. Он сам мне про это не говорил.

Виктория: — Он никому этого не говорил.

Вадим: — Хотя мы и сидели, и выпивали, и все это было. Это — такое открытие. Поэтому я к этой песне трепетно отношусь. Случилась такая история: у нас уже альбом был записан с Мишей, и приезжает Игорь Слуцкий, который написал "Приходите в мой дом".

К Игорьку Вика и я относились как к сыночку. Он приехал из Мариуполя один, немножко пораженный. Мы его отпаивали козьим молоком. Он реально — очень талантливый с проблеском гениальности.

Виктория: — Очень ранимый человек, очень тонкий. И очень болезненный в каких-то вещах.

Вадим: — И вдруг он приходит, когда уже написано все, мы записали альбом, надо сдавать, а он говорит: Я такую песню написал. Она очень крутая. Я говорю: ну показывай, какая песня? Может быть, слова написать?

А он говорит: Нет, не надо, мне уже написали слова. Там — такой крутой текст. Я говорю: Стоп! — Мне так, знаешь, за живое. Я его воспитал, а он мне говорит про какие-то крутые слова песни…

Виктория: — И стал гнуть. — "Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты".

Вадим: — И меня это так прямо задело. Я говорю: А что там? Он говорит: Там — про золотые погоны. И дал послушать. Я слушаю и говорю: Нет, Игорь, тут — про другое. Ты музыку про другое написал.

Он говорит: Нет, Вадим, давай не будем. Я говорю: Дай мне 15 минут, и я напишу новые слова. И ухожу. А он мне еще вслед кричит: Если ты напишешь лучше, я буду считать тебя гением. Я говорю: Игорек, отстань.

И прямо смотрю быстрее успеть-успеть. 15 минут иссекает. — Я успеваю написать "Золотые купола".

Прибегаю. Бум — кассету в кассетник, нажимаю и начинаю ему петь. Он на меня смотрит, и глаза у него расширяются, расширяются, потом прямо уже так невероятно расширились.

Я поворачиваюсь и вижу — стоит в проходе Михаил Круг и говорит: Это моя песня. Я говорю: Что?! Не думай даже. Миш, я только сейчас написал, а ты мне… — Нет, это — моя песня.