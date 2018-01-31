Женщины оценивают фигуры друг друга

Теория о том, что мужчины оценивают в женщинах в первую очередь фигуру, уже не раз подтверждалась. Но, оказывается, точно так же смотрят друг на друга и представительницы слабого пола.

Они дают оценку внешности других дам с точки зрения мужчин! - заключила группа психологов из Университета Небраски (Линкольн, США) во главе с Сарой Джервейс.

Ученых уже давно и интересует так называемый "феномен оценивающего взгляда". Они исходят из того, что при первом взгляде друг на друга представители разного пола проводят своего рода мысленный "анализ", который фиксирует степень сексуальности нового знакомого или знакомой и определяет, насколько этот человек нам подходит в качестве потенциального партнера.

В исследовании приняли участие 36 мужчин и 29 женщин. Их разделили на две группы, в каждой из которых были участники обоего пола. Добровольцам демонстрировали фотографии десяти разных женщин, откорректированные в компьютерном графическом редакторе таким образом, чтобы получилось по три изображения различной степени привлекательности.

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Первую команду попросили дать оценку внешности этих дам, а вторую — их личным качествам (по крайней мере, выдвинуть свои предположения по этому поводу). При этом траектория взгляда испытуемых отслеживалась с помощью особого устройства, представляющего собой шлем с двумя датчиками, фиксирующими движение зрачков.

Выяснилось, что мужчины больше смотрели на наиболее соблазнительные части женского тела, чем на лицо. Но в этом, казалось бы, не было ничего удивительного. Сюрприз ожидал исследователей, когда тот же эксперимент провели с женщинами.

Им показывали снимки не представителей противоположного пола, а других дам. И оказалось, что испытуемые женского пола также обращали внимание в первую очередь на особенности фигуры барышень! Правда, одно отличие в мужском и женском восприятии все-таки имелось. Например, если мужчины чаще останавливали взгляд на "сексапильной" фигуре, то женщины одинаково внимательно рассматривали любые формы.

Однако по этим критериям оценивалась лишь степень внешней привлекательности. То есть и те, и другие находили более привлекательными женщин, чьи формы соответствовали традиционному стандарту красоты "песочные часы" — большая грудь и бедра и тонкая талия. Что же касалось личных черт, то тут мужчины более высоко оценивали "фигуристых" дам, а вот женщины далеко не всегда давали высокую оценку представительницам своего пола, если те обладали хорошей фигурой.

Психологи полагают, что женщинам свойственно всегда подсознательно сравнивать себя с другими дамами, и характеристики внешности позволяют им видеть или не видеть друг в друге потенциальных соперниц и конкуренток. Так психолог Трейси Вайанкур провела исследование, показавшее, что представительницы прекрасного пола гораздо чаще, чем мужчины, используют методы непрямой агрессии в целях подавления конкуренции. Наиболее заметно это в молодом возрасте.

Например, мужчины склонны к соперничеству в целях завоевания женского внимания и, чтобы заполучить понравившуюся особу, могут применять прямую агрессию — физическое насилие в отношении представителей своего пола (взять хотя бы те же драки на дискотеках). К тому же, многие из них ошибочно полагают, что дамам нравятся агрессивные мачо (хотя, согласно многочисленным исследованиям, это далеко не так).

Инструментом же конкуренции у девушек являются язвительность и сплетни. Они часто пытаются "уничтожить" соперниц, словесно их унизив. Так, в ходе опросов, проведенных Трейси Вайанкур, большинство женщин заявили, что, если другая женщина их оскорбит, они постараются организовать ее бойкотирование в кругу общих знакомых.

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Также оказалось, что женщины хуже относятся к хорошо одетым дамам, чем к тем, кто одет не столь элегантно. А опрос канадских девочек-подростков показал, что для внешне привлекательной девушки вероятность превратиться в объект агрессии со стороны сверстниц на 35 процентов выше, чем для менее привлекательной.

В неказистых женщинах просто не видят конкуренток, тогда как красавица представляет собой потенциальную угрозу при соперничестве за мужчин. Если мужчины видят в красивой женщине потенциальную партнершу, то женщины видят в ней в первую очередь конкурентку, считают эксперты. И поэтому и те и другие одинаково внимательно рассматривают женские "прелести"…