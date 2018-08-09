Тайные общества, о которых никто не знает

На свете за многовековую историю насчитывалось множество самых различных таинственных организаций: от нелепых до воинственных. Каждое такое сообщество по-своему представляет собой историю человеческой глупости и заблуждений.

В 2012 году мировые информационные агентства сообщили о расшифровке таинственного документа, первоначально обозначенного как Codex Copiale. Отсутствует провенанс, а также информация о нынешнем владельце манускрипта. По некоторым данным, 105-страничная рукопись, переплетенная зеленым с золотым глазетом, была обнаружена в архиве Академии наук ГДР еще в 1970-е годы.

Группа ученых из разных стран сумела раскрыть шифр и прочитать загадочную книгу. Оказалось, что написанный на немецком языке XVIII столетия кодекс содержит ритуал инициации немецкого тайного (подобного масонскому) общества, которое называлось Oculisten ("Раскрывающее глаза").

Членами тайного общества являлись хирурги-офтальмологи из нижнесаксонского города Вольфенбюттель (Wolfenbüttel), вообразившие себя целителями и хранителями всех медицинских знаний о строении глаза и зрении. Известно, что они занимались лечением катаракты. Но никто, кроме посвященных, понятия не имел, что происходило за кулисами этого тайного общества, где вступающего в ряды общества новичка обучали "видеть", выщипывая ему волосы из бровей. После того, как удалось дешифровать другие страницы манускрипта, выяснилось, что у Oculisten была и другая миссия — следить за франкмасонами.

Документы этого тайного общества включали в себя совершенно секретные ритуалы вольных каменщиков, вплоть до самых высоких степеней масонства. Теперь о них довольно хорошо известно, но в то время раздобыть подобные сведения можно было лишь благодаря шпионажу. Возможно, Oculisten были либо шпионами, либо отколовшейся от масонства группой, созданной для того, чтобы уберечь свои основные ритуалы, если римско-католическая церковь решит разобраться с ними так же, как в свое время поступила с тамплиерами.

Не понятно, почему тайное общество ирландских по происхождению шахтеров на угольных шахтах штата Пенсильвании в английском Ливерпуле и Канаде называлось "Молли Магуайерс" (Molly Maguires). По мнению сотрудников Лихайского университета (Lehigh University), так звали католичку-ирландку, которая отказалась покинуть свое жилище, когда оттуда ее выгоняли англичане-протестанты. Первое упоминание этой организации встречается на страницах газеты The Liverpool Mercury от 10 мая 1853 года.

На антрацитовых месторождениях в Пенсильвании члены тайной организации "Молли Магуайерс" заменили собой отсутствующие профсоюзы, выступая против мизерной оплаты труда и за сокращение продолжительности трудового дня со времен биржевого краха 1873 года вплоть до 1878 года, когда после арестов и казней, общество было распущено. Условия труда на шахтах, при полном отсутствии мер безопасности, были ужасающими. Смертность и серьезные травмы случались сотни раз в год.

Ирландские шахтеры этой подпольной организации использовали против американских угольных трестов проверенную тактику запугивания и насилия, которой они следовали в своей борьбе против ирландских помещиков во время так называемых "Земельных войн" (Land War, или по-ирландски Cogadh na Talún) в период с 1870-х по 1890-е годы. Впрочем, о приверженности "Молли Магуайерс" к кровавым актам у современных историков нет единого мнения.

Участников организации "Молли Магуайерс" обвиняли в убийствах, поджогах, похищениях людей и прочих уголовных преступлениях. Члены общества предстали перед судом на основании свидетельств частного детектива из агентства Пинкертона, ирландца Джеймса Макпарлана (James McParlan), известного также как Джеймс Маккена (James McKenna).

Но "сами "Молли Магуайерс" практически не оставили никаких доказательств своего существования, не говоря уже о своих целях и мотивации". Еще до начала расследования, опираясь на свои личные наблюдения, Макпарлан полагал, что "Молли Магуайерс", оказавшись под прессом своей активности, приняло новое название "Древний орден ирландцев" (The Ancient Order of Hibernians). После начала расследования он подсчитал, что в одном из округов насчитывалось около 450 членов этой организации.

Трудно точно ответить на вопрос, почему настолько много извращенцев встречается среди британского истеблишмента. Возможно, свою роль тут сыграла закрытость заведений для мальчиков. Хотя подобных заведений хватало у французских и испанских католиков, а также у православной братии в греческих монастырях.

25 мая 1895 года английская знаменитость Оскар Уайльд был сопровожден в лондонскую тюрьму после его осуждения за содомию. В викторианскую эпоху особой популярностью пользовались статьи, отправлявшие за решетку за гомосексуализм.

На свое несчастье талантливейший Уайльд встречался с незаконнорожденным сыном английского офицера и испанской баронессы, который впоследствии стал писателем и поэтом Джорджем Сесилом Айвсом (George Cecil Ives). В 1892 году Айвс попытался привлечь внимание знаменитости к проблемам гомиков, но тот, к его большому разочарованию, не выразил ни малейшей заинтересованности к судьбе гонимых геев.

В 1897 году Айвс создал тайный Order of Chaeronea — Орден Херонеи. Ради прекращения притеснения гей-сообщества, этот мнимый поклонник античности назвал свое детище в честь произошедшей в августе 338 года до нашей эры битвы при Херонее, когда в сражении с фалангой Филиппа II и его сына Александра Македонского полностью погиб Священный отряд города Фив, состоящий якобы из друзей-любовников. Ошибка заключалась в неверном толковании греческого слова, означавшего "близкого или интимного друга", хотя и не исключено, что некоторые воины использовали своих боевых товарищей в качестве сексуальных партнеров.

Осматривая трупы погибших, Филипп заплакал и промолвил: "Да погибнут злою смертью подозревающие их в том, что они были виновниками или соучастниками чего бы то ни было позорного".

Спустя столетия ничтожная группка оксфордских щелкоперов, занимавшихся переводом древнегреческих текстов, не нашла в них ничего более ценного, чем популяризацию — увы, иногда в буквальном смысле — однополых связей. Исходя из собственных перверсий, дегенераты позапрошлого столетия подняли на свои обгаженные штандарты защиту гомосексуализма и прочих половых извращений.

В мозгах этих деятелей царил такой же отстой, как и в их морали. Надо было быть семи пядей во лбу, чтобы дело публичной (!) защиты "чести и достоинства" педиков поручить порченным членам подпольного общества!

В 1912 году сначала англоязычная, а потом и мировая общественность узнала частичные подробности активности тайного общества людей-леопардов, действовавших в Западной Африке. Существование такого культа настолько засекречено в странах Черного континента, где ежегодно от когтей и зубов хищников погибает сотни человек, трудно определить, растерзал ли зеваку-туриста или аборигена зверь, или он пал от рук убийц, имитировавших нападение леопарда.

В 1950-е годы значительная часть народа йоруба исповедовала ислам или христианство, но у них по-прежнему сильны старинные верования. Среди наиболее авторитетных тайных обществ Африки чаще всего называют Эгунгун, Оро и Огбони. Помимо тайных обществ леопардов и крокодилов, бытует еще потайное общество бабуинов.

О мотивах членов этих обществ мало что известно. Например, занимаются ли они каннибализмом, или нет. Зачастую белые колонизаторы измышляли истории о якобы диких и варварских племенах, чтобы оправдать свои неправомерные и кощунственные деяния в покоренных Западом странах.

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