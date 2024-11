Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа

Кто такие нефилимы? Являются ли они библейскими великанами? Что буквально означает этот термин и почему их краткое упоминание в Книге Бытия напоминает другие мифологии?

Фото: Wikimedia Commons by Pieter Brueghel the Elder (1526/1530–1569) is licensed under Public domain Питер Брейгель Старший, падение мятежных ангелов

Нефилимы были предметом многочисленных споров. Многие учёные, как независимые, так и признанные, посвятили большую часть своей жизни поиску ответов на эти вопросы. Только после обнаружения и перевода Книги Еноха библеисты получили более-менее полное представление о нефилимах?

В прошлом веке Захария Ситчин (Zecharia Sitchin) был одним из тех, кто предположил, что нефилимы были не чем иным, как богоподобной расой, обладавшей знаниями и технологиями для перемещения по небесам.

По его словам, "нефилим, во главе которых стоит Энки, прибыли на Землю с Двенадцатой Планеты", и 445 тысяч лет назад создали человечество в качестве рабов для добычи редких материалов. Ситчин ухватился за возможность перевести слово "нефилим" как: "те, кто спустился с небес; те, кто был низвергнут, и как люди огненных ракет".

Глагол "идти" или "спускаться" на иврите звучит как ярад, что не имеет никакого отношения к рассматриваемому термину. Затем он отождествляет нефилимов с шумерскими божествами, утверждая, что шумеры знали об их существовании и что они прибыли с планеты Нибиру. По словам Ситчина, Нибиру совершает оборот вокруг нашего Солнца примерно за 3 600 земных лет.

Источники, на которые он ссылался, были неправильно переведены с месопотамских надписей и оттисков цилиндрических печатей. Кое-кто пытался пойти по стопам Захарии Ситчина.

Так, некогда его последователь Алан Элфорд (Alan Alford) в книге The Phoenix Solution — "Решение Феникса" — отказался от своих теорий о древних астронавтах. В результате Захария Ситчин пригрозил Алану Элфорду судебным иском на 50 миллионов долларов США на том основании, что комментарии Элфорда дискредитировали теории Ситчина и разрушили его репутацию.

Эндрю Коллинз (Andrew Collins), который использовал сынов Божьих и нефилимов, чтобы намекнуть на забытую расу. Эта раса якобы знала все запретные искусства и науки и делилась ими с человечеством, что привело их к развращению и Ноеву потопу. Многое из того, что предлагает Коллинз, по-видимому, основано на более ранних работах, например, Ситчина. Например, Коллинз использует переводы, похожие на переводы Ситчина, для существительного "нефилим".

В своей книге From the Ashes of Angels — "Из праха ангелов" — Коллинз продемонстрировал своё незнание библейского иврита, путая нефилимов с сынами Божьими, хотя именно сыны Божьи предположительно пали (перед дочерьми человеческими), а не нефилимы. Похоже, что большинство этих авторов пытаются связать слово "нефилимы" во множественном числе с еврейским словом "нафал" в единственном числе.

"Нафал" означает "падать" или "пасть в битве, от меча", "быть убитым", "пасть" и также "пасть на/в". Все эти определения указывают на характеристики, которыми не обладали нефилимы или "сыны Божии".

Впервые нефилимы упомянуты в Книге Бытия. Это один из двух стихов, в которых нефилимы упоминаются трижды во всём Пятикнижии.

"В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди". (Бытие 6:4) Больше всего о нефилимах можно узнать из Книги Чисел, спустя много лет после Всемирного Потопа: "И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди её, люди великорослые; там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их". (Числа 13:33-34).

Если рассматривать нефилимов как "людей огненных ракет", то это не соответствует действительности, сопоставляя

термин и контекст в Книге Бытия и Книге Чисел. Это слово было оставлено без перевода исследователями Писания как название одного из ханаанских племён.

Когда Ветхий Завет был впервые переведён на греческий язык, слово "нефилимы" переводилось как "гиганты", а также в латинском переводе Вульгыты: gigantes autem erant super terram. Это же подтверждается в Числах 13:33, где израильтян сравнивают с расой гигантов.

В грамматике на иврите слово "нафал" в единственном числе не может образовывать множественное число "нефилим". Если бы мы следовали грамматическим правилам языка, то получили бы множественное число "нофелим". Очевидно, что это не то же самое, что "нефилим". "Нафал" не может быть корнем этого слова.

Ещё одна проблема заключается в том, что нофелимы употребляются не в страдательной (совершенной) форме множественного числа, а в активной (несовершенной), что указывает на то, что эти существа "падают", а не "пали".

Если бы была установлена связь между кем-то отпавшими от Божьей благодати, то она должна была бы быть связана с сынами Божьими, как это очевидно из литературы после изгнания, а не из литературы до изгнания. Ключ к определению корня этого слова можно найти в Книге Чисел (13:33).

В Толковой Библии под редакцией Лопухина даются такие ответы: "Одни, преимущественно, иудейские раввины видели здесь указание на сыновей вельмож и князей, вообще высших и знатных сословий, будто бы вступавших в брак с девицами низших общественных слоёв. Большинство других иудейских и христианских толковников древности, вместе с рационалистами нового времени, под "сынами Божиими" разумеют ангелов. Будучи обстоятельно развито в апокрифических книгах — Еноха и Юбилеев и в сочинениях Филона, это мнение в первые века христианской эры пользовалось такой широкой известностью, что его разделяли даже многие из отцов и учителей Церкви (Иустин Философ, Ириней, Афинагор, Климент Александрийский, Тертуллиан, Амвросий и др.)".

Святые Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Кирилл Иерусалимский и другие полагали, что под "исполинами" понимаются как испорченные, падшие люди, поскольку само их именование "нефилим" восходит к еврейскому глаголу нафал — "падать", при этом их рождение никак не связано с незаконными браками. Речь идёт о потомках Сифа, третьего сына Адама и Евы, которые стали вступать в брак с девушками из рода Каина, проклятого братоубийцы.

Всем желающим разобраться в этом непростом вопросе можно только посоветовать обратиться к первоисточникам и комментариям, поскольку это не дело ушлых блогеров или маститых журналистов.

Уточнения

Исполи́ны или нефили́мы (ивр. נפילים‎ — «падшие») — библейские персонажи, упоминаемые в Пятикнижии (первые 5 книг Ветхого Завета).



Вульга́та (лат. Biblia Vulgata; «Общепринятая Библия») — латинский перевод Библии, основанный на трудах блаженного Иеронима Стридонского.



Книга Чи́сел (ивр. בְּמִדְבַּר‎, bᵊmiðbar, современном произношении: Бе-мидба́р — «В пустыне»; лат. Numeri; др.-греч. Ἀριθμοί; тж. «Четвёртая книга Моисея») — четвёртая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии.