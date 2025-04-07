Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки
Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость
Плечи как у модели: попробуй эти 5 простых упражнений
Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире
Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи
Зеркала, которые меняют правила игры: почему круглые модели лучше прямоугольных
Сухой нос у кошки: когда это не просто симптом, а опасность для жизни
Хотите пышный кулич? Не добавляйте больше дрожжей
В каких сферах ожидаются сокращения: будущее профессионального рынка в России

Топ-3 ошибки при выращивании лаванды: как их избежать

3:07
Садоводство » Цветы

Лаванда — это не только красивое декоративное растение, но и источник ароматного эфирного масла, которое находит применение в косметике, кулинарии и ароматерапии. Тем не менее, многие садоводы сталкиваются с трудностями при ее выращивании. 

Лаванда
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Лаванда

Ошибка 1: Неправильный выбор места и почвы

Лаванда — это солнечное, жаростойкое растение, которое требует много света для полноценного роста. Одной из самых больших ошибок является высадка лаванды в местах с недостаточным солнечным светом или в тени. Кроме того, лаванда предпочитает хорошо дренированную, песчаную или каменистую почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией.

Как избежать этой ошибки:

  • Выбирайте солнечные участки для высадки лаванды, где растения будут получать минимум 6–8 часов солнечного света в день.
  • Подготовьте почву: добавьте песок или перлит для улучшения дренажа. Убедитесь, что pH почвы находится в диапазоне 6.5–7.5, если это необходимо, подкорректируйте состав почвы с помощью извести или других добавок.

Ошибка 2: Переувлажнение и неправильный полив

Лаванда не терпит избыточной влаги, особенно в холодный сезон, когда корни могут загнить. Переувлажнение — одна из частых ошибок, которая может привести к болезням и повреждениям растений.

Как избежать этой ошибки:

  • Поливайте лаванду только в случае необходимости, особенно в период роста. Проверьте верхний слой почвы — если он сухой на глубину 2–3 см, можно сделать полив.
  • Не допускайте застоя воды: используйте горшки с дренажными отверстиями или высаживайте растения на гряды, чтобы избежать накопления влаги вокруг корней.
  • В осенний период уменьшите частоту полива, чтобы дать растениям возможность подготовиться к зимовке.

Ошибка 3: Недостаточная обрезка и уход

Многие садоводы игнорируют необходимость обрезки лаванды, что может привести к потере формы растения и его старению. Без регулярной обрезки кусты могут стать слишком длинными и потерять их декоративные качества.

Как избежать этой ошибки:

  • Обычные правила обрезки: проводите ее после цветения в начале осени или весной до начала нового роста. Удаляйте отмершие цветы, сухие и поврежденные ветки, а также укорачивайте приросты, чтобы стимулировать новое ветвление.
  • Обрезка не только придаст лаванды аккуратную форму, но и поможет улучшить ее цветение и увеличить количество цветущих побегов в следующем сезоне.

Выращивание лаванды может стать настоящим удовольствием, если избегать распространенных ошибок. Правильный выбор места и почвы, умеренный полив и регулярная обрезка — вот ключевые аспекты успешного ухода за этим прекрасным растением.

Уточнения

Лава́нда — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Уход за цветком-декабристом: как правильно обрезать и пересаживать
Цветы и растения
Уход за цветком-декабристом: как правильно обрезать и пересаживать Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Последние материалы
Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки
Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость
Плечи как у модели: попробуй эти 5 простых упражнений
Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире
Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи
Зеркала, которые меняют правила игры: почему круглые модели лучше прямоугольных
Сухой нос у кошки: когда это не просто симптом, а опасность для жизни
Хотите пышный кулич? Не добавляйте больше дрожжей
В каких сферах ожидаются сокращения: будущее профессионального рынка в России
Трансгенный картофель: как сажать картошку, чтобы не потерять урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.