В каких сферах ожидаются сокращения: будущее профессионального рынка в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие пять лет в России ожидается значительное сокращение числа работников, особенно в сферах торговли и государственного управления, заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

По его прогнозам, в торговле численность сотрудников сократится на 233 тысячи человек к 2029 году, а в государственном управлении — на 66 тысяч человек. Снижение в торговле связано с ростом популярности маркетплейсов и автоматизацией продаж, включая внедрение систем самообслуживания в магазинах. Сокращение кадров в госуправлении обусловлено внедрением цифровых технологий.

При этом, согласно ранее представленным данным Платыгина, общая потребность экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 миллиона человек, а численность занятых увеличится на 800 тысяч человек за этот же период, согласно РИА Новости.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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