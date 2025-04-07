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Трансгенный картофель: как сажать картошку, чтобы не потерять урожай

2:20
Садоводство

Для получения стабильного и высокого урожая картофеля важно регулярно обновлять семенной материал. Специалисты Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси рекомендуют менять семена каждые 3-4 года, особенно если используются семена категории "элита". Это связано с тем, что со временем вегетативное размножение картофеля способствует накоплению болезней в клубнях, что может привести к снижению урожайности до 70%.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Причины вырождения картофеля

Клубни картофеля содержат более 70% воды, создавая благоприятную среду для развития различных заболеваний. При постоянном использовании одних и тех же семян без обновления происходит накопление патогенов, что приводит к вырождению сорта и уменьшению урожая.

Рекомендации по обновлению семян

  • Использование высококачественного семенного материала: приобретение семян высоких репродукций, таких как "супер-суперэлита" или "суперэлита", обеспечивает более здоровый и обильный урожай. Семена категории "супер-суперэлита" можно обновлять раз в 5-6 лет, тогда как "элиту" следует обновлять каждые 3-4 года.

  • Выращивание нескольких сортов: для стабильного урожая рекомендуется культивировать на участке 2-3 сорта картофеля различных групп спелости. Это позволяет снизить риски, связанные с погодными условиями и заболеваниями.

Процесс получения элитных семян

В Гродненском зональном институте растениеводства для получения оздоровленных от болезней семян используется метод микроклонального размножения. В стерильных лабораторных условиях из одного оздоровленного растения получают новые путем черенкования. Затем эти растения высаживают в теплицах, а после — в открытом грунте для дальнейшего размножения. Таким образом, семена репродукции "супер-суперэлита" получают на второй год после лабораторного размножения.

Трансгенный картофель в Беларуси

В Беларуси ведутся исследования по созданию трансгенных сортов картофеля. Однако в промышленных посадках такие сорта не используются; испытания проводятся на специальных изолированных полигонах.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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