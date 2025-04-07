Джорджия: 10 удивительных мест, о которых вы не знали — живите как в кино!

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Джорджия — это не только Атланта и Саванна. Настоящая магия начинается, когда сворачиваешь с оживлённых трасс в сторону уютных городков, полных истории, гастрономии и природы.

Фото: commons.wikimedia by Haha169, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ковингтон, Джорджия, США

Здесь места для киносъёмок соседствуют с винодельнями, вековые дубы с контактными зоопарками, а баварская архитектура — с южным гостеприимством. Вдохновляйтесь, собирайте рюкзак и готовьтесь удивляться.

Ковингтон: город, где кино оживает

Если вам казалось, что вы уже были здесь — не удивляйтесь. Ковингтон часто называют "Голливудом Юга", ведь именно здесь снимали множество популярных сериалов и фильмов. Заходите в Mystic Grill (да, тот самый!), прогуляйтесь по Чимни-парку и окунитесь в атмосферу кино в реальной жизни.

Томасвилл и Америкус: живые истории и величие природы

В Томасвилле вас ждёт дуб-долгожитель, которому почти 350 лет, а ещё — уютный природный центр Birdsong и архитектурные шедевры вроде Лэфем-Паттерсон-Хауса.

В Америкусе не пропустите отель Windsor, театр Райлендера и душевный ресторан Rosemary and Thyme. Для любителей крепкого — дегустации на Colony Distilleries.

Историческая Мэдисон и альпийская сказка Хелен

Мэдисон поражает своей архитектурой и ухоженными садами. Здесь можно пройтись по южным усадьбам, пообедать в Soul Food от Benny Paul и почувствовать дух старой Джорджии.

А вот Хелен словно выпала из Европы — с мощёными улочками, баварскими вывесками и магазинчиками вроде Lindenhaus Imports. Обязательно прогуляйтесь к водопадам Анна-Руби.

Горы, вино и закаты: Далонега, Тайби и Эллиджей

Винный тур по Далонеге — это музей золота, парк Яхула-Крик и винодельня Wolf Mountain.

На острове Тайби — пляжи, старинный маяк и уединённый остров Литтл Тайби, где закаты запоминаются навсегда.

Эллиджей называют яблочной столицей штата. Здесь — фермерские рынки, контактные зоопарки и маршруты по реке Картекей.

Семейные приключения в Голубом хребте

Голубой хребет — находка для тех, кто любит активный отдых и кино с попкорном. Здесь работает настоящий кинотеатр под открытым небом, можно прокатиться на поезде Blue Ridge Scenic Railway, а в местном парке приключений — прокатиться на зиплайне или взобраться на скалу.

Уточнения

Джо́рджия — штат на юго-востоке США, четвёртый штат, подписавший в 1788 году Конституцию Соединённых Штатов. Столица и крупнейший город — Атланта.



Голубо́й хребе́т или Блу-Ридж (англ. Blue Ridge Mountains) — цепь горных хребтов и массивов на востоке США, вдоль юго-восточной окраины Аппалачей. Поднимается над плато Пидмонт.

