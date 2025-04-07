Эта купюра в вашем кошельке может стоить миллионы

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В сети продают купюру в 200 рублей за два миллиона рублей.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Речь идет о 200-рублевой банкноте Банка России, выпущенной в 2017 году, на аверсе и реверсе изображены виды Крыма и его архитектурные памятники.

Купюра так дорога из-за того, что это — "редкая банкнота с шестью колоннами на аверсе с правой стороны".

"На стандартной купюре видно пять колонн. Но на продаваемой купюре видна часть ещё одной колонны", — рассказал эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.

Он добавил, что дело в смещении рисунка при печати банкноты, пишет KP. RU.

"На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входить в область печати. Тайна "шестой колонны" связана именно с таким смещением при печати", — добавил Якушечкин.

Уточнения

Кошелёк коше́ль, бума́жник (от ст.-слав. кошель — мягкая продолговатая сумка с затягивающейся горловиной) — небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек, мошна), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег.



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