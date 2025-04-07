Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять шагов к здоровым деревьям: весенние работы, которые нельзя пропустить
Платёжная дисциплина трещит по швам? В зоне риска многие регионы России
Превратил людей в слуг против воли: рабовладельца разоблачили в Якутии
Исчезнувшее имя: как онлайн-кинотеатр Kion редактирует фильмы с упоминанием Гребенщикова*
Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки
Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость
Плечи как у модели: попробуй эти 5 простых упражнений
Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи
Зеркала, которые меняют правила игры: почему круглые модели лучше прямоугольных

Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире

3:42
Шоу-бизнес

Их музыка изменила мир, но "Битлз" не избежали скандалов. От заявлений Джона Леннона и теорий заговора о смерти Пола Маккартни до юридических баталий и обвинений, возложенных на Йоко Оно, — одним словом, группа прошла через многое. Новый фильм напомнит о более мрачных главах их истории.

Битлз
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Koch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Битлз

"Популярнее Иисуса": слова Леннона, вызвавшие истерику

В 1966 году Джон Леннон сказал в интервью британской газете Evening Standard, что "Битлз" были популярнее Иисуса. В то время как в Британии это заявление осталось почти незамеченным, в США, особенно на консервативном юге, оно вызвало настоящую бурю. Люди сжигали их пластинки, радиостанции бойкотировали их, и даже звучали угрозы смерти. Позже Леннон публично извинился, но это сказалось на имидже группы.

Смерть Пола Маккартни: теория заговора, которая длится десятилетиями

В 1969 году начала распространяться странная теория о том, что Пол Маккартни погиб в автокатастрофе и его заменил двойник. Поклонники искали доказательства в записанных песнях или обложках альбомов. Хоть это и был нонсенс, но он показал, насколько сильно фанаты анализировали группу и насколько глубоко она укоренилась в поп-культуре.

Джордж Харрисон и спор о плагиате

Джордж Харрисон предстал перед судом в 1976 году из-за песни My Sweet Lord, которая, согласно приговору, слишком напоминала песню He's So Fine группы The Chiffons. Хотя Харрисон утверждал, что это было непреднамеренное сходство, суд постановил, что это был подсознательный плагиат — дело, которое имело далеко идущие последствия в музыкальном праве.

Ринго Старр: тот, кто сбежал — и вернулся

Во время напряжённой записи "Белого альбома" в 1968 году Ринго Старр временно покинул группу. Он чувствовал себя недооценённым, уставшим от конфликтов и не настроенным творить. В конце концов другие участники уговорили его вернуться — они даже украсили его барабаны цветами. Однако этот инцидент показал, что даже внутри группы отношения не обошлись без проблем.

Распад "Битлз": юридические споры и взаимное ожесточение

Официальный разрыв произошёл в 1970 году, но юридические войны продолжались годами. Пол Маккартни был первым, кто обратился в суд с просьбой прекратить их партнёрство. Остальная часть группы увидела в этом предательство, что привело к резким заявлениям и перестрелкам в СМИ. Только в 1980-е годы отношения были урегулированы хотя бы частично.

Йоко Оно: нежелательный символ распада

Партнёршу Джона Леннона Йоко Оно часто (и ошибочно) называют главной причиной распада The Beatles. Ее присутствие во время записи и близость с Ленноном отвлекали, но настоящая причина разрыва лежала гораздо глубже — в личных амбициях, выгорании и разных взглядах.

Фильм, который раскрывает неизвестные слои

Режиссер Сэм Мендес готовит четыре биографических фильма — каждый с точки зрения одного участника группы. Эти фильмы должны не только дать представление о музыкальном гении ливерпульской четвёрки, но и более открыто говорить о конфликтах, тёмных фазах и давлении славы. Премьера запланирована на 2027 год.

Уточнения

The Beatles (МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Тормоза выходят из строя после замены колодок — водитель сам ускоряет поломку
Авто
Тормоза выходят из строя после замены колодок — водитель сам ускоряет поломку
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Последние материалы
Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки
Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость
Плечи как у модели: попробуй эти 5 простых упражнений
Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире
Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи
Зеркала, которые меняют правила игры: почему круглые модели лучше прямоугольных
Сухой нос у кошки: когда это не просто симптом, а опасность для жизни
Хотите пышный кулич? Не добавляйте больше дрожжей
В каких сферах ожидаются сокращения: будущее профессионального рынка в России
Трансгенный картофель: как сажать картошку, чтобы не потерять урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.