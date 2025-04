Тёмная сторона Битлз: споры, которыми отмечена величайшая группа в мире

Их музыка изменила мир, но "Битлз" не избежали скандалов. От заявлений Джона Леннона и теорий заговора о смерти Пола Маккартни до юридических баталий и обвинений, возложенных на Йоко Оно, — одним словом, группа прошла через многое. Новый фильм напомнит о более мрачных главах их истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Koch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Битлз

"Популярнее Иисуса": слова Леннона, вызвавшие истерику

В 1966 году Джон Леннон сказал в интервью британской газете Evening Standard, что "Битлз" были популярнее Иисуса. В то время как в Британии это заявление осталось почти незамеченным, в США, особенно на консервативном юге, оно вызвало настоящую бурю. Люди сжигали их пластинки, радиостанции бойкотировали их, и даже звучали угрозы смерти. Позже Леннон публично извинился, но это сказалось на имидже группы.

Смерть Пола Маккартни: теория заговора, которая длится десятилетиями

В 1969 году начала распространяться странная теория о том, что Пол Маккартни погиб в автокатастрофе и его заменил двойник. Поклонники искали доказательства в записанных песнях или обложках альбомов. Хоть это и был нонсенс, но он показал, насколько сильно фанаты анализировали группу и насколько глубоко она укоренилась в поп-культуре.

Джордж Харрисон и спор о плагиате

Джордж Харрисон предстал перед судом в 1976 году из-за песни My Sweet Lord, которая, согласно приговору, слишком напоминала песню He's So Fine группы The Chiffons. Хотя Харрисон утверждал, что это было непреднамеренное сходство, суд постановил, что это был подсознательный плагиат — дело, которое имело далеко идущие последствия в музыкальном праве.

Ринго Старр: тот, кто сбежал — и вернулся

Во время напряжённой записи "Белого альбома" в 1968 году Ринго Старр временно покинул группу. Он чувствовал себя недооценённым, уставшим от конфликтов и не настроенным творить. В конце концов другие участники уговорили его вернуться — они даже украсили его барабаны цветами. Однако этот инцидент показал, что даже внутри группы отношения не обошлись без проблем.

Распад "Битлз": юридические споры и взаимное ожесточение

Официальный разрыв произошёл в 1970 году, но юридические войны продолжались годами. Пол Маккартни был первым, кто обратился в суд с просьбой прекратить их партнёрство. Остальная часть группы увидела в этом предательство, что привело к резким заявлениям и перестрелкам в СМИ. Только в 1980-е годы отношения были урегулированы хотя бы частично.

Йоко Оно: нежелательный символ распада

Партнёршу Джона Леннона Йоко Оно часто (и ошибочно) называют главной причиной распада The Beatles. Ее присутствие во время записи и близость с Ленноном отвлекали, но настоящая причина разрыва лежала гораздо глубже — в личных амбициях, выгорании и разных взглядах.

Фильм, который раскрывает неизвестные слои

Режиссер Сэм Мендес готовит четыре биографических фильма — каждый с точки зрения одного участника группы. Эти фильмы должны не только дать представление о музыкальном гении ливерпульской четвёрки, но и более открыто говорить о конфликтах, тёмных фазах и давлении славы. Премьера запланирована на 2027 год.

Уточнения

The Beatles ( МФА: [ðə ˈbiː.tlz], рус. Битлз; также группу называют «Ливерпульской четвёркой», Liverpool Four; отдельно участников ансамбля называют «битлами»; в английском языке также распространено упоминание группы как Fab Four — «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.



