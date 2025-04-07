Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи

Тканевые маски — не просто модный тренд, а настоящий must-have для тех, кто хочет быстро привести кожу в порядок. Они увлажняют, освежают, подтягивают — и всё это за 15-20 минут. Но знаешь ли ты, что их можно использовать в три раза эффективнее? Кореянки давно раскрыли этот секрет — и он тебе точно пригодится.
Чтобы одна маска поработала сразу и на лицо, и под глазами, и на шею, понадобятся ножницы и ватный диск. Вот что нужно делать:
Разрежь ватный диск пополам.
Открой упаковку с маской и погрузи туда половинки диска — пусть пропитаются эссенцией.
Наложи пропитанные диски на область под глазами, не заходя за орбитальную кость — это важно!
Сверху аккуратно расправь тканевую маску — прямо поверх ватных "патчей".
Через 15 минут сними маску. Кожа станет заметно более подтянутой, увлажнённой и свежей, а отёки и синяки под глазами уменьшатся.
Но это ещё не всё: использованную маску сложи и снова пропитай эссенцией из упаковки.
Приложи её к шее — бонусный уход для зоны, которая тоже нуждается в любви.
Одна маска — три зоны ухода: лицо, глаза, шея. Минимум затрат — максимум эффекта.
Тканевая маска — маска или полумаска, штучное изделие из ткани. Применяется для предотвращения распространения аэрогенных инфекций.
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