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Как использовать тканевую маску на максимум: хитрый лайфхак из Кореи

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Тканевые маски — не просто модный тренд, а настоящий must-have для тех, кто хочет быстро привести кожу в порядок. Они увлажняют, освежают, подтягивают — и всё это за 15-20 минут. Но знаешь ли ты, что их можно использовать в три раза эффективнее? Кореянки давно раскрыли этот секрет — и он тебе точно пригодится.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Как усилить эффект от тканевой маски

Чтобы одна маска поработала сразу и на лицо, и под глазами, и на шею, понадобятся ножницы и ватный диск. Вот что нужно делать:

  1. Разрежь ватный диск пополам.

  2. Открой упаковку с маской и погрузи туда половинки диска — пусть пропитаются эссенцией.

  3. Наложи пропитанные диски на область под глазами, не заходя за орбитальную кость — это важно!

  4. Сверху аккуратно расправь тканевую маску — прямо поверх ватных "патчей".

  5. Через 15 минут сними маску. Кожа станет заметно более подтянутой, увлажнённой и свежей, а отёки и синяки под глазами уменьшатся.

  6. Но это ещё не всё: использованную маску сложи и снова пропитай эссенцией из упаковки.

  7. Приложи её к шее — бонусный уход для зоны, которая тоже нуждается в любви.

Одна маска — три зоны ухода: лицо, глаза, шея. Минимум затрат — максимум эффекта.

Уточнения

Тканевая маска — маска или полумаска, штучное изделие из ткани. Применяется для предотвращения распространения аэрогенных инфекций. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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