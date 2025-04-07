Самые популярные мотоциклы 70-х в СССР

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1970-е годы — золотая эпоха для советского мотоцикла.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Jawa-2

Это было время, когда мотоцикл был не роскошью, а движением — на дачу, в деревню, в соседний район или просто "погазовать" по шоссе. Надёжные, простые, иногда шумные, но свои.

Вот ТОП-5 самых популярных байков 70-х годов.

1. ИЖ Планета-3 (1970-1977)

Двигатель: 346 куб. см, 18 л. с. Максималка: ~110 км/ч. Фишка: надёжный, мощный, простой в ремонте.

Почему популярен: ездил хоть на охоту, хоть на свадьбу. Любили за тягу и "характер".

2. Минск М-106/М-103 (вся серия)

Двигатель: ~125 куб. см. Максималка: ~90 км/ч. Фишка: компактный, экономичный, "для каждого".

Почему популярен: лёгкий, выносливый и недорогой. Идеален для начинающих.

3. Урал М-63 (до 1976)/М-66 (после 1976)

Двигатель: 650 куб. см, оппозит, 26-32 л. с. С коляской. Фишка: почти танк. Тянул телегу, работал в армии и тайге.

Почему популярен: за мощь, за солидность, за возможность утащить с собой полдеревни.

4. Ява 350/634 (официальный импорт)

Двигатель: 343 куб. см, 17-18 л. с. Производство: ЧССР. Фишка: мечта каждого юноши. Красный, блестящий, с чехословацким шиком.

Почему популярен: быстрый, стильный, с необычным звуком. Главное — "не наш, но свой".

5. ИЖ Юпитер-3 (с 1973)

Двигатель: 2-цилиндровый, 347 куб. см, 25 л. с. Фишка: разгонялся быстро, смотрелся дерзко.

Почему популярен: Настоящий "мужской" байк. Заводился и ревел — соседи слышали.

Эти модели были наиболее востребованы в СССР 70-х годов благодаря хорошим техническим характеристикам, относительной доступности, наличию запчастей и возможности самостоятельного ремонта.