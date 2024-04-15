Гидрогеолог Богомолов: как справиться с паводками в России

Гидрогеолог Богомолов: решить проблему паводков можно за 10–15 лет

4:01 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Прорыв дамбы в Орске привёл к огромным разрушениям домов в частном секторе и дорожной инфраструктуры. Действительно ли это самое серьёзное наводнение за последние сто лет; как решить проблему паводков в России; почему чиновники не дают наладить централизованное управление водными ресурсами страны, Pravda.Ru рассказал председатель Росгидрогео Юрий Богомолов.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Юрий Герасимович, что происходит с паводками на Урале? Насколько это уникальное событие и как предотвратить подобные катастрофы?

— По своим масштабам это событие действительно редкое. Такого не было сто лет, может быть, даже больше. Но нужно учитывать, что большое накопление снега в течение нескольких месяцев было всем известно, а запоздалая реакция, как всегда, связана с нашим менталитетом.

В своё время Российский совет гидрогеологов инициировал создание единой водохозяйственной структуры в Российской Федерации, в том числе в пограничных районах. Единая водохозяйственная структура — это значит "управление водными ресурсами и безопасность водных ресурсов".

В 2016 году на бланке общественной организации, что бывает очень редко, Владимир Путин дал команду тогдашнему министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому разобраться с этим вопросом.

Поскольку подключилось первое лицо, то все чиновники очень возбудились. Вопросом занялись с двух сторон. С одной стороны — специалисты с базовым образованием:

геология,

гидрогеология,

гидрология,

почвоведение,

климатология.

С другой стороны — чиновники, не знающие природных ресурсов. Они начали с нами "контакты", мягко выражаясь. На самом деле это была стенка на стенку, и в результате спустя почти два года нам было сказано: "У нас всё хорошо, вы зря обращались к президенту. Вот вам окончательное письмо из Администрации Президента. С контроля этот вопрос снят". То есть нас, по существу, чиновники "укатали", поскольку у них власть, а у нас знания — это разные вещи. Вот один из ключевых вопросов в области безопасности водных ресурсов.

Если говорить по существу, с точки зрения природы этого явления...

Во-первых, гидрометеорологические станции работают нормально, но они не связаны со спутниковой системой предупреждения природных катаклизмов, то есть долговременный прогноз отсутствует. Во-вторых, дамбы и обвалование нужно укреплять не тогда, когда пришла вода, а до этого. Поэтому многие дамбы были прорваны. В-третьих, существует проблема "связей поверхностных и подземных вод", о чём в своё время упоминал ещё академик Фёдор Саваренский. Без знания системы связей поверхностных и подземных вод мы никогда не сможем определить, что будет завтра с точки зрения безопасности водных ресурсов.

В министерстве природных ресурсов есть агентство Роснедра, которое занимается подземными водами. И в то же время есть водное агентство, которое занимается поверхностными водами. То есть между организациями получается разрыв.

Мы от этого страдаем, причём давно, ещё когда Никита Хрущёв и Михаил Горбачёв разрушили:

Всесоюзный институт гидрогеологии и инженерной геологии,

Лабораторию гидрогеологических проблем имени Саваренского,

Министерство мелиорации водного хозяйства.

В 2000 году у нас к власти пришёл Владимир Путин и сразу без особой рекламы начал заниматься созданием гипероружия, то есть оружия, которое имеет скорость звука — 20-30 махов. Через 10-15 лет оружие сделали, мы здесь первые в мире. Так же долго надо заниматься вопросами управления и безопасности водных ресурсов. И главное, чтобы занимались этим профессионалы. Одно время в управлении Роснедра был ветеринар, в Думе у нас управляют боксёры, хоккеисты. Они, может быть, очень хорошие люди, но они не специалисты в сфере природных ресурсов.

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