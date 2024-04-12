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Прорыв дамбы в Орске - реальная причина, о которой молчат в СМИ

0:26
Правда ТВ

Недавно в Орске произошел прорыв дамбы, что привело к сильному наводнению в регионе.

Последствия коснулись даже Оренбурга. В городе растет уровень воды, причинен колоссальный урон имуществу, сотни людей пострадали. Юрий Богомолов, председатель Российского союза гидрогеологов "Росгидрогео", поделился своей точкой зрения на реальные причины катастрофы с Pravda.Ru. Ведущая — Любовь Степушова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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