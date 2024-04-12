Прорыв дамбы в Орске - реальная причина, о которой молчат в СМИ

Недавно в Орске произошел прорыв дамбы, что привело к сильному наводнению в регионе.
Последствия коснулись даже Оренбурга. В городе растет уровень воды, причинен колоссальный урон имуществу, сотни людей пострадали. Юрий Богомолов, председатель Российского союза гидрогеологов "Росгидрогео", поделился своей точкой зрения на реальные причины катастрофы с Pravda.Ru. Ведущая — Любовь Степушова.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.