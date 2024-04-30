Слизней побеждаю так: разбрасывают этот продукт из кухни вокруг растений — быстро наступает гибель моллюсков

Избавьтесь от слизней с помощью яичной скорлупы

0:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Использование измельчённой яичной скорлупы эффективно против слизней. Для этого нужно раздробить скорлупу так, чтобы получились зазубренные края и кусочки размером примерно 1-2 см. Разбросайте скорлупу вокруг стебля посаженных растений.

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Острые края скорлупы наносят повреждения на мягкую кожу слизней, что приводит к их гибели. Кроме того, скорлупа является хорошим удобрением, обогащая почву кальцием и другими полезными микроэлементами.

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