Слизней побеждаю так: разбрасывают этот продукт из кухни вокруг растений — быстро наступает гибель моллюсков

Использование измельчённой яичной скорлупы эффективно против слизней. Для этого нужно раздробить скорлупу так, чтобы получились зазубренные края и кусочки размером примерно 1-2 см. Разбросайте скорлупу вокруг стебля посаженных растений.
Острые края скорлупы наносят повреждения на мягкую кожу слизней, что приводит к их гибели. Кроме того, скорлупа является хорошим удобрением, обогащая почву кальцием и другими полезными микроэлементами.
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