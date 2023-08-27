Какая самая большая планета во Вселенной

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Достаточно долго Юпитер считался самой большой планетой в Солнечной системе. Однако с развитием технологий и новыми открытиями в области астрономии, мир раскрыл перед нами множество других миров, которые превосходят Юпитер как по размеру, так и по массе.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Открытие Экзопланет: Взгляд в Будущее

С началом исследований экзопланет в 1990-х годах мы начали осознавать, что за пределами нашей Солнечной системы существует множество других миров. Эти миры разнообразны по размерам, массе и условиям, что открывает новые горизонты в нашем понимании космоса.

Как определить размер планеты

При анализе размеров планеты важны два параметра: её радиус и масса. Радиус планеты часто связан с её шириной и объёмом. Самые большие экзопланеты имеют планетарный радиус, который вдвое превышает радиус Юпитера. Эти планеты известны как "горячие юпитеры", так как они находятся вблизи своей звезды-родителя.

Разнообразие экзопланет

Однако следует отметить, что радиус и масса планеты не всегда тесно связаны. Экзопланеты могут иметь различную плотность, что влияет на их размеры. Это означает, что даже менее массивная планета может иметь больший размер, чем более массивная, в зависимости от её состава и условий.

Примеры планет с необычными размерами

WASP-107b — планета, вращающаяся вокруг оранжевой карликовой звезды в созвездии Девы, пример того, как размеры и масса могут различаться. Её радиус вдвое больше Юпитера, но масса составляет лишь треть его массы. Также стоит упомянуть газового гиганта HAT-P-67b, который находится на расстоянии около 1200 световых лет от Земли. Радиус этой планеты вдвое больше Юпитера, но масса составляет только треть его массы.

Каковы пределы размеров планет?

Самые массивные экзопланеты редко превышают массу Юпитера более чем в двенадцать раз. Есть объекты, называемые коричневыми карликами, которые имеют большую массу, чем суперюпитеры, но не достаточно, чтобы начать термоядерные реакции в их ядрах. Эти объекты достигают высокого давления и температуры, но не могут запустить ядерные реакции водорода.

Верхний предел: Газовый гигант HD 39091b

Считается, что верхний предел для массы экзопланеты находится на уровне примерно в 14 раз массы Юпитера. Газовый гигант HD 39091b, находящийся на расстоянии 60 световых лет от Земли, почти достигает этого предела с 12,3 раза большей массой Юпитера. Таким образом, сегодня мы можем с уверенностью назвать его самой большой из известных планет во Вселенной.

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Это Самая Большая Планета во Вселенной