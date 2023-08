Какая самая большая планета во Вселенной

Your browser does not support the audio element.

Достаточно долго Юпитер считался самой большой планетой в Солнечной системе. Однако с развитием технологий и новыми открытиями в области астрономии, мир раскрыл перед нами множество других миров, которые превосходят Юпитер как по размеру, так и по массе.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.