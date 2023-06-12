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Олег Логинов

Мозг собак становится больше, когда у них есть хозяин

3:44
Наука

Современные породы собак еще не догнали волков по размеру мозга, но это различие постепенно уменьшается. Мозг современных собак становится больше, и это явление может быть связано с их взаимодействием с людьми.

Мозг собак становится больше, когда у них есть хозяин
Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале "Эволюция", изучался размер мозга современных и древних пород собак. Исследовательская группа обнаружила, что по мере генетического расхождения пород собак с волками размер их мозга имеет тенденцию к увеличению.

Этот вывод оказался весьма неожиданным. Энико Кубиньи, старший научный сотрудник кафедры этологии Института биологии ELTE, заявил в пресс-релизе:

"Результаты показывают, что разведение современных пород собак привело к увеличению размера мозга по сравнению с древними породами. Мы не можем объяснить это только на основе задач или особенностей жизненной истории пород, поэтому мы можем только предполагать о глубинных причинах".

Для проведения исследования группа специалистов из Венгрии и Швеции использовала компьютерные томограммы более 850 собак 159 различных пород, чтобы реконструировать мозг различных особей и определить объем их мозга. Затем эти результаты были сравнены с 48 образцами волков.

Полученные данные показали, что у собаки с таким же весом, как у волка, объем мозга примерно на три четверти меньше. Это подтверждает результаты предыдущих исследований, согласно которым одомашнивание уменьшает размер мозга примерно на 20%, поскольку животным больше не требуются навыки охоты и самообороны, и они не сталкиваются с таким же уровнем опасности, как в дикой природе.

Ласло Жолт Гарамшеги, эволюционный биолог из Центра экологических исследований в Венгрии, отмечает в пресс-релизе:

"Нет необходимости поддерживать энергетически затратный большой мозг, и высвободившуюся энергию можно направить на другие цели, например, на производство большего потомства, что крайне важно для одомашненных животных".

Однако, вопреки ожиданиям, исследование показало, что чем дальше порода собак генетически расходилась с волками, тем больше становился относительный размер ее мозга. Эта закономерность сохранялась независимо от того, выполняла ли собака энергоемкие обязанности, такие как пастьба или охрана.

Кубиньи предполагает:

"Возможно, более сложная социальная среда, урбанизация и адаптация к правилам и ожиданиям общества спровоцировали это изменение, повлияв на все современные породы".

Исследование показывает, что функциональная категория, форма черепа, продолжительность жизни и размер помета не имеют корреляции с относительным размером мозга.

Исследовательская группа считает, что полученные выводы подтверждаются поведенческими характеристиками, наблюдаемыми у древних пород, в частности, их тенденцией меньше лаять и демонстрировать меньше реакций на сигналы человека по сравнению с современными породами.

Никлас Кольм из Стокгольмского университета в пресс-релизе говорит:

"Разные породы собак живут на разных уровнях социальной сложности и выполняют сложные задачи, что, вероятно, требует большего объема мозга. Поэтому мы предполагаем, что селективное давление на мозг может быть различным в пределах вида собак, и мы можем наблюдать различия в размере мозга у разных пород на основе задач, которые они выполняют, или их генетического расхождения с волками".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака швеция венгрия животные
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