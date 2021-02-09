Метеоролог: погода не может быть нормальной

С чем связаны сильные холода в феврале, что такое аномальные морозы и какой год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, рассказал журналисту "Правды.ру” Игорю Буккеру ведущий специалист Центра погоды "Фобос” Александр Синенков.

Аномальные морозы

— Александр, в феврале, как нас пугают СМИ, будут аномальные морозы. Что известно на ближайшую неделю?

— Февраль — месяц переломный. Именно в феврале наблюдается значительное увеличение продолжительности светового дня в средней полосе. Увеличение количества солнечного тепла и в тоже время еще недостаточное количество тепла на севере, где воздушные массы охлаждаются, приводит к тому, что температурной контраст прогревания поверхности Земли в северных широтах приходится на эти дни. Взаимодействие между холодными и теплыми воздушными массами и их перемешивание, посредством которого осуществляется перераспределение тепловых потоков, полученной от Солнца энергии, происходит очень интенсивно, поэтому все процессы в феврале в плане погоды носят бурный характер. Не исключение и начавшийся февраль. Но температурных рекордов не ожидается.

И вообще, погода не может быть нормальной. Если бы погода была нормальной, то каждый последующий день весной у нас становился на 0,2-0,3 градуса теплее, чем предыдущий, а осенью наоборот.

Но атмосфера является отопительной системой земного шара. Кроме того, значительная часть солнечного тепла поглощается океанами. И процессы, которые происходят в глубинах океана, более инертные, поэтому их изучение позволит делать прогнозы уже на более длительные периоды, которые будут оправдываться, не на 7-8 дней, который сейчас более-менее гарантирован, а на месяц и более. Оправданность долгосрочных прогнозов пока невысока, 70-72 %.

— "Аномальные морозы" — это какие?

— Аномальные морозы — это значит, что такие морозы бывают не каждую зиму, и они по продолжительности тоже могут различаться. Это температуры ниже средних многолетних статистических значений.

Для каждой даты рассчитаны определенные значения. Для 5-6 февраля эта температура для Москвы составляет минус 9,5 градусов.

Это среднесуточная температура. Температурный режим, который будет в Московском регионе в ближайшие дни, на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

— Среднесуточная — это вы берете дневные показатели и ночные?

— Да, мы складываем результаты всех измерений, делим на количество измерений и получаем среднюю температуру. Если за сутки, то среднесуточная температура, если за месяц, то среднемесячная температура, а если за сезон, то температура за сезон.

Самый теплый год

Интересное событие было в прошлую зиму, которое осталось недостаточно освещенным. Дело в том, что впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве, я как раз занимался этими подсчетами, с 1 декабря по 29 февраля, за зимние месяцы, среднесуточная температура составила +0,2 градуса. В Москве средняя температура за зиму была положительной.

Неслучайно в масштабах земного шара прошлый год признан самым теплым за всю историю наблюдений.

— А вот с какого года примерно ведется наблюдение?

— Наблюдения начались еще при Петре I. Регулярные наблюдения с фиксированием всех измерений, в разных местах по-разному, но в столичном регионе примерно 142 года. Речь идет исключительно об измерениях температуры. Сейчас существует в мире целая система метеонаблюдений, фиксирования параметров атмосферы. Более того, существует система моделирования атмосферных процессов, которая основана на результатах этих измерений. Измерения производятся на автоматических метеостанциях, на которых есть штат сотрудников. Метеостанции подразделяются на определенные категории. Существует также система обмена метеоинформацией в рамках Всемирной метеорологической организации. Все измерения производятся синхронно, в течение 10-15 минут собираются в мировых центрах погоды. Таких центров три:

в Обнинске (в России),

Нью-Йорке,

Австралии.

Каждый синоптик имеет доступ к этой информации и имеет возможность ее анализировать.

Мы говорили о наземных наблюдениях, но существует наблюдение на кораблях погоды, и просто на некоторых кораблях штурманы передают метеосводки. Кроме того, измерения производятся на различных высотах, выпускаются радиозонды. В некоторых странах до сих пор существуют самолеты, которые взлетают и передают всю информацию. Сбор информации осуществляется с помощью радиолокационных наблюдений, весь земной шар покрыт сетью радиолокационных станций, которые наблюдают за облаками. Интенсивно развивается в последние 40-50 лет спутниковая метеорология, наблюдение за метеорологическими объектами со спутника. Есть приборы, которые с точностью до одного-двух градусов измеряют температуру поверхности Земли.

И о моделях: эти все данные обрабатываются, закладываются в разработанные математические модели, и модели рассчитывают изменение всех параметров на определенное время. Как правило, это 10 суток.

Прогнозы, разработанные с помощью математических электронно-вычислительных машин большой мощности, имеют весьма высокую точность: в пределах 4-5 суток точность близка к 95 %.