Дела погодные. Откуда в России столько метеоаномалий

Какая погода может ожидать Россию на Новый год? Как волшебники осаждали Гидрометцентр? Что за аномальная погода на юге и севере страны? Об этом "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Игорь Буккер: Я знаю, что вы прогноз точный даете только на три дня. Но хотелось бы заглянуть чуть подальше. Какой у нас будет Новый год, чего нужно ждать?

— Сравнительно недавно, лет 50 тому назад, сперва великий метеоролог Эдвард Лоренц, а потом и другие исследователи показали, что прогнозировать погоду по дням можно только примерно на 14-15 дней. Все. Атмосфера — очень хаотичная среда. Так что теоретически пока невозможно ответить на ваш вопрос.

А практическая предсказуемость сейчас 5-6 дней. Мы рассчитываем, что через год будем прогнозировать на 7 суток. Остальное — фантазии. Я раньше шутил, что в новогоднюю ночь таинства свершаются. А нам нужно в уравнениях математической физики их описать, и у нас не хватает специалистов. Начали звонить директору Гидрометцентра: "Я такой специалист, могу формализовать все волшебства". Я перепугался и больше на эту тему не шучу.

— Астрологи, получается, ближе к небу, чем метеорологи, потому что дают прогноз на год.

— Сподвижник Петра I Брюс четко по дням расписывал и метеорологию, и военные, государственные задачи абсолютно точно. Я могу по этому поводу шутить, но сейчас столько юмористов, что нужна все же правдоподобная информация.

— Снег вот обещают уже в ближайшее время.

— Да, прогнозируется небольшой снег: полмиллиметра, миллиметр. И далеко не повсеместно. Все равно будет согревать душу, снег зимой — это всегда радость. Постепенно антициклон, подаривший столько солнечных дней, что редкость для декабря, медленно, по-джентльменски уйдет на восток, и в ближайшие дни будет более облачная погода.

Осадков все равно существенных ждать не нужно, давление снизится, но все равно будет антициклон. Температура будет повышаться, во второй половине недели даже и ночные температуры будут ближе к нулю.

Современный прогноз погоды — это физико-математическая задача, сложные уравнения. Итоги поступают синоптикам, которые добавляют свои особенности микроклимата и прочие знания. Тут нужны и аналитический ум, и образное мышление. Одна наша сотрудница говорила, что ей надо ассоциировать себя с частицей воздуха, которая сейчас находится над Гренландией, пролетает над Северным морем, над Скандинавией. Это не сумасшествие, а погружение в профессию. Именно таким и должен быть синоптик.

"Просто мир перевернулся"

— Мы сейчас говорим о Москве и области. Думаю, нас читают и в других регионах. Хотите, с юга можем начать. Что ждет Кубань, Дон, Крым?

— Я вам подготовил карту, хоть и не ожидал вопроса. Видите, в Красноярском крае густой синий цвет, температура ниже нормы на 10 примерно градусов. То есть температура будет составлять до минус 47-50 градусов в Якутии и даже ниже на северо-востоке. В Красноярском крае — минус 37-42 градуса.

Это то, что и ассоциируют с "сибирскими морозами". С чем это связано? Несколько дней тому назад установился антициклон с центром на границе Монголии и Китая. Он и определяет очень холодную погоду в азиатской части страны.

В прошлом году его не было. Прошлый год вообще был аномальный, когда атлантические воздушные массы проникали аж до Дальнего Востока. Вот сейчас установилась настоящая зима. Но и западная часть антициклона определяет холодную погоду на юге европейской России. Вот на севере Урала, на Ямале температура выше нормы примерно на 10-12 градусов.

Одновременно была рекордно низкая температура в Волгограде — минус 14 градусов, рекордно высокая в Салехарде. Просто мир перевернулся. Аномальная холодная погода установится в Приволжском федеральном округе, это Ульяновская, Саратовская, Самарская области, Башкортостан, Татарстан. В Татарстане вообще вплоть до минус 17.

При антициклоне небо малооблачное. Нисходящие процессы препятствуют облакообразованию, и без облаков идет вымораживание приземного слоя воздуха. Вот это процесс, который и определяет такую холодную погоду в Поволжье.

— Что-нибудь жуткого вроде ледяных дождей, вихрей, морских штормов пока не ожидается?

— В ближайшие дни нет. Заметно потеплеет в середине недели в центре Европейской России. Но все равно осадков не ожидаем. Но из-за потепления климата существенно увеличилась повторяемость опасных явлений самого разного метеорологического толка.

Это и то, что вы называете ледяными дождями, это гололед на самом деле. Это и сильные ветры, которые являются опасными для жизни человека. Это и осадки, препятствующие нормальному функционированию многих отраслей экономики, крупных хозяйствующих субъектов.

Их прогнозировать можно, но в лучшем случае за сутки, даже за 12 часов. Задача метеорологов — как можно раньше прогнозировать эти события. Но эта заблаговременность рассчитывается от нескольких дней до нескольких часов.