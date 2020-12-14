Космос далекий: угрозы и непонятное

Зачем собирать дополнительный лунный грунт? Какого размера должен быть "пришелец из космоса"-астероид, чтобы разрушить Землю? Что за мистическая темная материя удерживает звезды? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказывает доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.



Читайте начало интервью:

Зачем астрономам пугать население?

Игорь Буккер: 14 декабря будет солнечное затмение. Опасно ли оно на физиологическом уровне?

— Полное солнечное затмение будет в Южной Америке, в Бразилии, Аргентине. Оно не опасно для человека, есть только психологические затруднения для тех, кто не знает об этом явлении. Водитель может отвлечься от вождения, тоже опасно. Животные могут себя вести неадекватно и спровоцировать какие-то несчастные случаи. Но если человек извещен, то он спокойно это воспримет, и ему будет даже интересно стать свидетелем такого события.

— Китайцы послали лунный зонд "Чантэ-5" и уже успели собрать образцы лунного грунта. Так что это третья космическая держава, добравшаяся до Луны. Почему они послали зонд на видимую сторону спутника Земли?

— Вообще, легче связь. Если посылать зонд на обратную сторону, нужен какой-то ретранслятор, чтобы дополнительно летал по орбите.

— Вроде бы они собираются там подготовить космическую станцию.

— Многие государства заявили о намерениях осваивать Луну. Там чистая атмосфера. С Луны как с форпоста можно запускать корабли в дальний космос, да и вообще, прежде чем лететь на Марс и другие планеты, надо начать с Луны.

Научиться строить базы, добывать воду, выращивать растения… Так что все развитые страны с сытым населением могут себе позволить освоение Луны. Конечно, это дорого, обычно такие проекты делаются совместными усилиями.

— Почему опять собирали грунт? Того, что до этого доставили на Землю, мало? Он сохранился или уже "испачкан" атмосферой?

— Грунт, конечно, есть, но им не особо делятся, могут затребовать большую сумму или вообще не продавать. Ученые клянчат постоянно, вот и помогли ракетчики. Скорее всего, это дело престижа, китайцы очень планомерно продвигаются по следам СССР и США, возможно, у них цель теперь не догнать, а перегнать. И вот они постепенно отрабатывают каждый шаг.

Масштаб угрозы из космоса

— Поговорим о космических телах: какой величины они должны быть, чтобы нанести Земле смертельный удар?

— Землю разрушить как планету можно только сравнимым по размеру телом, ну или это должна быть нейтронная звезда, или черная дыра, что очень маловероятно. Чтобы погубить жизнь на всей Земле, достаточно где-то 20 километров в диаметре тела. Это уже ядерная зима, полностью закрывается небо пылью, животные и растения замерзают, кушать нечего.

— А для сравнения — какого размера Тунгусский метеорит?

— Около 50-100 метров. До километров и десятков еще далеко. Это ничтожная частичка по сравнению с "убийцей динозавров". Больше напугала, чем принесла вред.

— Говорят, над Лондоном темнота была.

— Да, в плане метеоявлений был эффект. Может, из-за выброшенной пыли где-то серебристые облака появились.

— То есть пока нам бояться нечего, но надо быть готовыми. Говорят, опасное космическое тело можно ракетами отстреливать. Насколько продвинулась наука, чтобы избежать катастрофы?

— Есть такие исследования. В Челябинской области есть ядерный центр, где исследуют, как ударные волны и волны от ядерных взрывов действуют на астероиды. Считают на компьютерах и иногда проводят эксперименты, если есть на чем. После падения Челябинского метеорита 2012 года специально охотились за его кусками. Это нужно, чтобы рассчитать правильно характеристики ядерного заряда, какой мощности он должен быть и так далее.

Стоит ли бояться темной материи

— Темная материя в галактике — что это такое, стоит ли ее бояться?

— Это одна из загадок, не дающая спать многим астрономам. Мы видим, что звезды по галактике летят быстрее, чем положено. Это означает, что их что-то удерживает на круговой орбите, но что — мы пока не можем увидеть. Эту скрытую массу и называют темной материей. По всем расчетам она больше самой галактики обычно в 10 раз. И так почти в каждой галактике. Никто не знает, что это такое, бредят о каких-то частицах таинственных, может быть, остывших звездах, холодном газе.

— Вот сейчас передо мной английская статья о том, что темную материю втянула соседняя галактика. Пишет астроном, астрофизик Мирейя Монте из Австралии. Возможно ли такое?

— Мы живем в эпоху скучивания галактик, они активно сталкиваются, поглощая друг друга. В этой борьбе многое зависит от количества в галактике темной материи. Столкновение галактик длится миллиарды лет, и уже по их поведению видно, много ли там ее. И вот, видимо, этот астроном с помощью компьютерных моделей посчитал и понял, что какая-то галактика, может быть, у другой своровала темную материю. Это интересно очень.

— Вы говорите, что суть темной материи непонятна, а вот слово "темная" уже несет смысл для простого человека — что-то такое пугающее.

— Конечно, для здоровья опасности нет, она проявляет себя только в масштабах галактики. Пытаются ее найти в Солнечной системе — никаких признаков нет. Вот это загадка. Мы тут запускаем спутники, что-то ищем, щупаем, а там нет ничего. Смотрим на галактику в целом — есть что-то. Вот такой парадокс.