Зачем астрономам пугать население?

Опасны ли для землян вспышки солнечной активности, связаны ли они с магнитными бурями? Легко ли спутать "безответный" космический объект с НЛО? Что нужно, чтобы "достучаться" до инопланетян? "Правде.Ру" отвечает доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.

Игорь Буккер: На Солнце произошли вспышки активности, помеченные специалистами на 4 балла из 5. Утверждается, что для землян они ничего страшного не представляют, тем паче что произошло это на обратной стороне светила. Что вообще могут принести эти вспышки?

— Для нас это не сильно опасное явление, так как вспышка произошла на краю солнечного "диска", больше на оборотной стороне. Любая вспышка несет два основных последствия: повышение ионизирующей радиации — это рентгеновское ультрафиолетовое излучение. Оно попадает на Землю почти сразу, через восемь минут.

И второе — распространение быстрых частиц. Они могут лететь до Земли полдня, сутки, могут вообще не попасть. Поскольку магнитной бури не было, можно утверждать, что не попали.

— То есть больше сказывается не на здоровье людей, а на технических устройствах?

— Да, ионизирующая радиация может чуть-чуть подогреть слои атмосферы, увеличить немного облачность, какие-то изменения в погоде могут быть. У нас в медуниверситете девочка-школьница, сейчас студентка, наблюдала соотношение пятен на Солнце с погодой, количеством облаков. Обнаружила, что зависимость есть, но не стопроцентная.

— Был забавный случай: астронавт на МКС принял капельки урины из российской станции за НЛО. Могут всякие аберрации света, частиц повлиять на то, что человек это примет за что-то необычное, за то же НЛО?

— Можно перепутать плоскую гайку с летающей тарелкой — тут уже жизненный опыт. Мне пока кажется, что это байка. Обычно урина перерабатывается в воду, которой, хоть и неохотно, пользуются космонавты. Кто будет специально выливать воду в космос? А вот твердые отходы загружают в контейнер-"грузовик", и они сгорают с ним в атмосфере.

— Но там действительно бывают световые вещи, которые необычны для землян?

— Читал, что у космонавтов в глазах бывают вспышки. Он закрыл глаза, спит, а глаза вспышку ощущают. Это связано с ионизирующей радиацией. Поскольку космонавты не защищены, как мы, толстым слоем атмосферы, часть частиц проходит сквозь обшивку корабля, там застревает, и это дает вот такой эффект.

Астрономы как "пугающая людей" профессия

— Напоминает "Снежную королеву", когда Каю попала льдинка в глаз… То есть вся эта информация — магнитные бури, вспышки — это просто боязнь человека всего непонятного и неизвестного?

— Лучше быть готовым. Иногда бывают слабые воздействия, иногда сильные. Вспышки на солнце, повреждающие электронику, бывают раз в десять лет. Происходит вспышка, и где-то выходит из строя спутник. Если говорить об угрозе астероидов, то аналогичные убийце динозавров падают раз в 100 миллионов лет. За ними легко следить, и пока их падения не предвидится. Способные погубить жизнь на каком-то участке Земли — раз в миллион лет.

Может, они и повлияли на эволюцию. Когда человек знает такие частоты и их последствия, он уже не так боится.

— У нас сейчас не то чтобы пугают, а скорее предупреждают.

— Тут два момента. Астрономам нужна зарплата, и они должны всегда подтверждать свою необходимость, немножко пугать население, оправдывать свои расходы. Во-вторых, действительно, надо народ предупреждать, чтобы не расслаблялись, чтобы знали, что космос — это не просто пустота.

— А был такой астроном Лаплас. Наполеон увидел его бедно одетым и хотел повысить зарплату. Тот ответил: "Сир, не нужно, иначе тогда сюда придут не астрономы".

— Есть такое, и мера нужна во всем. Зарплаты астрономов не слишком высоки.

— А есть ли вероятность, что попавшее на Землю космическое тело может принести болезнь, вплоть до пандемии?

— Есть вероятность, что в комете есть внеземные бактерии и вирусы. Но ее кусок не должен полностью разрушиться, а должен упасть в воду или болото, чтобы все пошло размножаться. Маленький кусочек полностью обычно сгорает вместе с содержимым. Очень большой врезается в земную кору и тоже разрушается. Нужен компромисс. Кусок должен быть метров 5-10, тогда от него хоть что-то останется, и это что-то может содержать микробы. Поскольку столько условий должно выполниться, это маловероятный процесс. Но мы не исключаем, что когда-то на Землю что-то падало и могло повлиять на эволюцию.

— Не так давно появлялась, и отнюдь не в желтой прессе, выкладка, почему не доходят сигналы в космос до инопланетян. Дело в боязни, что столкнемся с более опытной и развитой цивилизацией, поэтому все молчат, боятся, что их сигнал засекут, прилетят и ответят по полной.

— От принимающих решение "наверху" очень многое зависит. Вообще угроза есть, но ее тоже нельзя преувеличивать. Наша галактика примерно 100 000 световых лет длиной. И чтобы смс послать товарищам на Альфа-Центавру, это четыре года туда и четыре обратно.

Может быть, мы просто не дождались еще сигнала, может быть, он идет. Если не придумать какой-то туннель, как в фантастических фильмах, то мы так и будем еще сотни тысяч лет одиноко сидеть на Земле и ждать сообщений.