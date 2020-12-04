Библейского Голиафа сделали великаном переписчики

Исполин-филистимлянин из Гефа по имени Голиаф, побежденный в единоборстве Давидом, возможно, не был великаном, как сказано об этом в Танахе. Скорее всего, речь идет о метафоре, чтобы отметить: этот воин такой же надежный и крепкий, как стены его родного города.

Каков рост Голиафа

В Первой книге царств повествуется о поединке будущего царя Израильско-Иудейского государства Давида и филистимлянина Голиафа, рост которого составлял "шесть локтей и пядь". Несмотря на широкое распространение такая мера длины, как локоть, — величина непостоянная. Кроме того, в разных документах содержатся данные, которые разнятся между собой. Распространенная ошибка при переписывании текстов?

Во время изучения старинных архитектурных сооружений древнего Израиля, измеряя руины многочисленных построек, профессор археологии и ближневосточных исследований Иерусалимского центра в Университете Бригама Янг Джеффри Чедвик (Jeffrey Chadwick) пришел к выводу, что наиболее распространенная длина "локтя" в этом регионе составляла 1,77 фута — 54 сантиметра, а "пяди" — 0,72 фута, или 22 сантиметра.

Чедвик полагает, что рост Голиафа, по одним древним текстам, составлял примерно 7,80 футов (2,38 метра), в то время как по другим древним источникам, его рост был "шесть локтей и пядь" — около 11,35 футов (3,46 метра). Для сравнения, рост самого высокого из наших современников Роберта Уодлоу (Robert Wadlow), согласно Книге рекордов Гиннесса, составлял 8 футов 11 дюймов (2,72 метра).

Авторы Ветхого Завета, скорее всего, не измеряли труп Голиафа, чтобы в точности сообщить его рост в "четыре локтя и пядь". Между прочим, во Второй книге Царств победу над Голиафом одержал воин Элханан, а Давид — более позднее его прозвище.

В чем суть проблемы с ростом филистимлянина

В докладе, представленном Чедвиком слушателям Американских школ восточных исследований (ASOR), говорится, что ученые не пытались делать выводы об истинности рассказанной в Ветхом Завете истории:

"Проблема заключается в критерии. Откуда его взяли? Где его можно было получить?"

Древний филистимский город Геф (Гат) — родина Голиафа. За его стенами скрывался от гнева Саула и юный пастушок Давид. Профессор археологии израильского университета Бар-Илан Арен Маейр (Aren Maeir), который руководит раскопками в Гефе, и его подопечные обнаружили в северной части нижнего города крепостную стену. Ее возвели в X веке до нашей эры, "когда филистимляне контролировали город, служивший им столицей", как выразился Чедвик в беседе с корреспондентом Live Science.

"Фундамент каменной стены имел ширину точно 2,38 метра — четыре локтя и пядь — в каждой точке на протяжении 40 метров", — говорит Чедвик. Он отметил, что высота стены могла быть 23 фута, то есть семь метров.

Чедвик выдвинул предположение, что авторы еврейской Библии могли взять рост Голиафа, отталкиваясь от ширины северной нижней стены Гефы. Он отметил, что Голиаф — единственный человек, точный рост которого записан в Библии.

"Возможно, образное сравнение Голиафа с крепкой городской стеной столицы филистимлян — это критерий на многие столетия, который мог быть известен тем, кто хорошо знал Гефу", — утверждает Чедвик.