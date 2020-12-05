В Италии нашли странное этрусское подземелье

В предыдущей статье "Правды.Ру" говорилось про существующие подземные цивилизации, которые надежно спрятали свои тайны, на примере Древнего Египта. Отмечалось при этом, что сначала ученые не доверяли сообщению Геродота о существовании колоссального лабиринта, пока археологи его не обнаружили, но из-за противодействия египетских властей вынуждены молчать о своем открытии. На этот раз речь пойдет о мистическом Тибете и древних этрусках.

Автор "Третьего глаза" встречает гигантов и внеземные существа в сокровенном подземном мире

В ноябре 1956 года британские читатели познакомились с книгой своего соотечественника Сирила Генри Хоскина (Cyril Henry Hoskin) под названием "Третий глаз" (The Third Eye). Сорокашестилетний писатель утверждал, что в его теле живет тибетский лама Тьюсдей Лобсанг Рампа (Tuesday Lobsang Rampa). Английское слово "Вторник" в имени следовало отнести не к литературному другу Робинзона Пятнице, а якобы к обычаю тибетцев давать новорожденным имена по дням недели.

В автобиографическом романе Тьюсдей Лобсанг Рампа-лама рассказал о посещении замечательных подземных сооружений:

созданных природой пещер,

рукотворных туннелей и провалов, которые находились под дворцом-резиденцией далай-ламы Потала, в столице Тибета Лхасе.

Пройдя бесчисленными подземными коридорами, через залы и по лестницам, он вошел в огромную пещеру.

"В центре пещеры стоял дом. Черный гранит стен отливал таким блеском, что мне показалось, будто дом выстроен из полированного эбенового дерева. Стены дома были расписаны странными символами и диаграммами, подобными тем, которые я видел на скалах в тоннеле подземного озера. Мы направились к дому и вошли в большие высокие двери. Внутри я увидел три саркофага из черного камня, украшенные рисунками и загадочными надписями. Они были открыты. При первом же взгляде на содержимое саркофагов у меня перехватило дыхание, я почувствовал сильную слабость.

— Смотри, сын мой, — сказал один из аббатов, — это были боги, жившие в нашей стране, когда здесь еще не было гор. Они ходили по нашей земле, когда море омывало ее берега и другие звезды горели в небесах. Смотри и запоминай, ибо только посвященные видели это.

Я повиновался; я был и очарован, и трепетал от страха. Три обнаженных тела, покрытых золотом, лежали передо мной. Двое мужчин и одна женщина. Каждая черточка их была четко и точно передана в золоте. Тела были огромны! Рост женщины превышал три метра, а более крупного из мужчин — четыре с половиной метра! У них были большие головы, слегка сходящиеся на макушке в конус, узкие челюсти, небольшой рот и тонкие губы, длинный и тонкий нос, правильные, глубоко посаженные глаза. Их нельзя было принять за мертвых, — казалось, они спят. Мы двигались осторожно и разговаривали вполголоса, словно боялись их разбудить. Я рассмотрел внимательно крышку одного из саркофагов — на ней была выгравирована небесная карта. Мои сведения об астрологии позволяли мне судить о расположении звезд, но то, что я увидел, никак не укладывалось в рамки моих знаний".

Если проверить свидетельство Рампы-ламы археологам пока никак не удается и потому некоторые его считают выдумщиком и даже шарлатаном, то глубоко под историческим центром города Орвието (Orvieto) в итальянской Умбрии международной группой археологов под руководством Дэвида Джорджа (David B. George) из колледжа Св. Ансельма и содиректора Клаудио Биццарри (Claudio Bizzarri) исследованы лабиринты около 1200 пещер и тоннелей целого подземного города.

Подземный храм в центре Италии

Согласно источникам, в VI-IV веках до нашей эры город на месте нынешнего Орвието был культурно-экономическим центром этрусков. В прежде закрытом подземелье, которое не так давно стали посещать туристические группы, есть странная пирамидальная структура, функция которой остается загадкой.

В отчете Archaeological Institute of America сказано:

"Что касается гипогея (подземное культовое сооружение. — Ред.) пирамидальной формы, мы обнаружили его на глубине 15 метров три года назад, но до сих пор не знаем, что это такое. Пока нам известно, чем это не является. Для шахты его стены слишком хорошо обтесаны. Это не колодец или водосборный резервуар, потому что на его стенах нет следов гидравлической эксплуатации. Под средневековым полом имеются разные материалы от доисторических времен до V века до нашей эры. Большое значение имеет количество найденных нами надписей на этрусском языке — более ста пятидесяти. Мы также находим интересной коллекцию архитектурно-декоративной терракоты".