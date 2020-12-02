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Автор Игорь Буккер

Египет препятствует изучению лабиринта

Наука » Полезно знать

О подземных мирах рассказывается в легендах и мифах разных народов мира. В писаниях эзотериков упоминается подземное царство Агарти, или Агарта, расположенное во внутреннем ядре Земли. Может быть, рождению сказок способствовали реальные подземные цивилизации, которые до сих пор надежно хранят свои тайны. Одна из них — гигантский подземный лабиринт в Египте.

Египет препятствует изучению лабиринта

Египетский подземный лабиринт

О нем упоминали многие античные авторы:

  • Геродот,
  • Страбон,
  • Диодор,
  • Плиний.

Именно древние греки дали ему наименование "лабиринт". Судя по всему, некрополь, где захоронены 12 построивших его египетских царей, располагался в Хаваре — в шести километрах южнее Эль-Файюма и в 90 километрах на юг от сегодняшнего Каира. Тогда же лабиринт находился в окрестностях Крокодилополя, как эллины называли египетский город Шедит. Когда там побывал "отец истории" Геродот, комплекс уже насчитывал 1300 лет.

Во второй книге геродотовой "Истории" под заглавием "Евтерпа" читаем:

"Конечно, пирамиды — это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений [эллинского строительного искусства], вместе взятых, хотя и они так же велики.

Однако лабиринт превосходит [размерами] и эти пирамиды. В нем 12 дворов с вратами, расположенными одни против других, причем шесть обращены на север, а шесть на юг, прилегая друг к другу.

Снаружи вокруг них проходит одна-единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов: одни подземные, другие над землею, числом 3000, именно по 1500 тех и других.

По надземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их, и я говорю о них как очевидец. О подземных же покоях знаю лишь по рассказам: смотрители-египтяне ни за что не желали показать их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я говорю о нижних покоях лишь понаслышке".

Вторичные открытия лабиринта

В 1888 году место египетского лабиринта отыскал сэр Уильям Мэттью Флиндерс Питри (William Matthew Flinders Petrie). В наши дни здесь можно видеть лежащую в руинах Черную пирамиду фараона 12-й династии (Среднее царство) Аменемхета III. Огромный заупокойный храм, изначально стоявший рядом с этой пирамидой, стал основой комплекса зданий с галереями и внутренними дворами. Именно его Геродот и назвал "лабиринтом". Отныне к его историям уже относились не как к побасенкам. Ученые высказывают гипотезу, что лабиринт был снесен во время правления Птолемея II Филадельфа (285-246/245 годы до нашей эры) и использован для строительства соседнего Крокодилополя, переименованного в Арсиною в честь его сестры и супруги Арсинои II.

В 2008 году археологи, работавшие в рамках экспедиции Матаха (Mataha Expedition), сделали потрясающую находку под песками. Оказалось, что обнаруженное Питри было на самом деле не фундаментом, а частью потолка или крыши. Результаты этой экспедиции выявили глубоко под песком присутствие разветвленной сети упорядоченных структур на уровнях намного более глубоких, чем когда-либо раскапывал Питри .

"Хотя эта экспедиция проводилась при полном сотрудничестве и с разрешения Высшего совета по древностям Египта, официальные результаты и заключения этого законного научного исследования никогда не публиковались", — посетовал на запрет один из руководителей проекта Ван Керквик (Van Kerkwyk).

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Куратор: Владимир Губарев
Темы египет геродот лабиринт некрополь древний египет подземные цивилизации
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