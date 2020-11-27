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Автор Игорь Буккер

Рыцари уничтожали экосистему Европы

Наука » Полезно знать

Принято считать, что точкой отсчета вмешательства человека в экосистему является промышленная революция на Западе. Однако это не отменяет более ранних воздействий на окружающую среду.

Рыцари уничтожали экосистему Европы

Рыцари-иоанниты как угроза окружающей среде

В 1350 году окрестности возле польской деревеньки Лагув (Łagów) отошли ордену братьев иерусалимского госпиталя святого Иоанна Крестителя (Fratres Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani). Воинственное племя рыцарей-госпитальеров, прошедших горнило крестовых походов, помимо задиристости обладало хозяйственной сметкой. Принявшие на себя религиозные обеты, иоанниты (их и так называли) вознамерились превратить эту часть славянской земли в свой административно-хозяйственный центр.

Заинтересованные в как можно большей прибыли, рыцари-торгаши заставили обрабатывать землю тяжелыми плугами и железными боронами. Были введены новые методы хозяйствования, например, трехпольный севооборот. Местное крестьянское население настолько усердно принялось возделывать пахотные земли, что вскоре осушило болота, превратив их в торфяник, подчистую вырубив девственный лес.

Вместо ландшафта дикой природы перед очами крестоносцев вознеслась крепость, а вместо вековых буков и грабов маячили столбики цифр с несусветной прибылью. Выкачанных, в буквальном смысле слова, из почвы средств вполне хватало, чтобы содержать местную аристократию, клириков и даже возвести к небесам костел.

Переход от племенного к феодальному образу жизни

С 1970 года Павский Луг (Pawski Lug) объявлен природоохранной зоной на западе Польши. Специалисты взяли пробы и проанализировали изменения в составе растений и пыльцы, древесного угля и микроорганизмов из разных слоев торфа. Предположительно, незначительное количество древесного угля, присутствующего в торфе, указывает на то, что лес регулярно сжигали в небольших масштабах.

Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature, исследователи зафиксировали момент перехода небольшой группы людей от одного образа жизни к другому, в результате чего мир вокруг них круто изменился. Предположительно, вырубка лесов могла повлиять на уровень грунтовых вод в этом крае.

Распространенность сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) указывает на то, что этот вид реколонизировал местность. В результате почва становилась все более кислой, поддерживая рост торфяного мха, который одновременно подкислял среду обитания и способствовал образованию торфа.

Самое распространенное в то время дерево граб, наряду с березой, буком и ольхой, в этот же период резко исчезает. Злаки присутствовали с самого начала, но их количество внезапно увеличилось с 1350 года. Произрастающие на навозе копрофильные грибы, до того не заметные, появляются около 1400 года, что совпадает с подъемом животноводства.

Трепетно относившиеся к деревьям, рекам и скалам язычники использовали все дарованное Богом по минимуму — для крайних нужд. Христианские миссионеры принесли культуру и "прогресс", но при этом исповедовали вполне базаровский принцип: "природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник". Невольно приходит на ум рубящий священный дуб святой Бонифаций. Когда почитаемое древо пало — испуганные коренные жители принимают крещение.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы рыцари европа польша иоанниты экология средние века
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