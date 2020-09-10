Совмещаем приятное с полезным с Некст Мобайл

Современное общество столкнулось с необычной, но серьезной проблемой — пандемией коронавируса, которая в значительной степени изменила нашу жизнь.

Из-за введенных ограничений привычный уклад нарушился, а информационные технологии оказались востребованы как никогда — только благодаря им люди смогли по-прежнему интенсивно общаться, работать и учиться, оставаясь в собственных домах на протяжении достаточно долгого времени. Пандемия дала мощный толчок дальнейшему развитию онлайн-коммуникаций.

Новые правила жизни

Пандемия коронавирусной инфекции и введенный из-за нее карантин повлекли за собой неминуемые последствия: закрылись границы, тысячи фирм и предприятий перевели сотрудников на удаленную работу, появилось множество ограничений и требований.

Несколько месяцев действовали строгие запреты на прогулки и нахождение в общественных местах. Все кинотеатры, театры, музеи, торговые центры были закрыты. До сих пор существует ряд жестких ограничений, которые следует соблюдать при посещении мест массового скопления людей.

Уже можно ощутить последствия пандемии — при встрече многие перестали радушно приветствовать друг друга. Телесный контакт с посторонними и даже близкими сводится к минимуму. Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и времяпрепровождению.

Зато обществу представился шанс оценить влияние и качество современных информационных технологий. А некоторые и вовсе впервые столкнулись с необходимостью общаться через мессенджеры и социальные сети и долгое время видеть родных и знакомых только на фото и видео. Общение онлайн стало значимой частью жизни, отказываться от которой никто не спешит. Люди хотят быть на связи — в любом месте, в любое время. И современные технологии дают им эту возможность.

Мобильный интернет как стиль жизни

Сейчас интернет доступен почти повсеместно: дома, в заведениях, на улице. Структура сформирована таким образом, чтобы предоставлять возможности не отрываться от любимого дела или от любимых развлечений в любом месте.

Особенно важно высокое качество связи для тех, кто работает онлайн, а в связи со сложившейся ситуацией таких людей становится все больше.

К примеру, во время карантина многие решили провести период самоизоляции не в четырех стенах, а на природе — и эвакуировались на дачи. Мобильный интернет дал им возможность не прерывать работу и не чувствовать себя оторванными от цивилизации и друзей, посещая различные сайты, продолжая активное общение и обмениваясь фотографиями.

Всегда на связи

Огромной проблемой для многих стало закрытие границ, ограничивающее возможность путешествовать и получать новые впечатления.

К счастью, COVID-19 постепенно отступает, и сейчас можно планировать поездки внутри страны, чем многие и воспользовались. Тем более что Россия занимает огромную территорию, каждый уголок которой отличается своей непревзойденной красотой.

Раньше многие россияне забывали об этом и отдавали предпочтение другим странам. Однако карантин поневоле заставил их изменить взгляды. Спрос на туристические поездки по стране вырос в несколько раз. В социальных сетях вместо селфи из дома вновь стали публиковать фото о путешествиях.

Но даже в дороге большинству современных людей необходимы технологии. И не просто скачанные игры, фильмы, музыка или книги. Доступный интернет нужен в любом месте, в любое время. Хочется посетить любимые сайты, поделиться сделанными снимками, сообщить о новостях, узнать в "Википедии" о той или иной увиденной достопримечательности и оставить о ней отзыв. А формат удаленной работы дает возможность менять место пребывания не только во время отпуска, но и не отрываясь от дел, таким образом совмещая приятное с полезным. Или полезное с полезным, если речь идет о командировке. Помешать этому может только одно — отсутствие надежной связи.

Абонент временно недоступен

Слова "абонент временно недоступен" современные люди слышат все реже. Раньше проблемой мог стать севший аппарат, но сейчас зарядить телефон можно в самых разных местах, включая общественный транспорт. А вот связь не всегда устойчива даже в городах, не говоря уже о более удаленных территориях. Сайты не загружаются, мессенджеры барахлят, звонки не проходят… А чтобы оставить отрицательный отзыв или обратиться в техподдержку, тоже нужна связь!

Ее качество зависит от расположения вышки того или иного телеком-оператора, от наличия помех и от многих других факторов, включая даже время года.

Современные поставщики, конечно, стремятся достичь полного, стопроцентного покрытия всей страны, но это невозможно реализовать по нескольким причинам:

Экономическая нерентабельность;

Высокая стоимость строительства вышек;

Наличие внешних ограничивающих факторов;

Человеческий фактор и др.

Конечно, стоит оставить отрицательный отзыв в службе поддержки. Оператор даже может со временем решить проблему — построить новую базовую станцию или улучить настройки имеющейся. Но все это — дело будущего, а надежная связь нужна прямо сейчас.

Next Mobile

Многие жители России вынуждены покупать несколько сим-карт, чтобы обеспечить связь из любой точки страны. Особенно это актуально для бизнесменов, которым просто необходимо быть в доступе в любое время.

Однако и несколько сим-карт — не самый подходящий вариант, не говоря уже об удобстве.

На территории России действуют следующие крупнейшие операторы мобильных услуг:

МТС

Теле2

Мегафон

Билайн

Каждый имеет определенные преимущества перед конкурентами и заработал свою аудиторию. В прошлом году был законодательно отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Однако о качественной и надежной связи в любой точке страны от одного оператора речи пока не идет.

Но не стоит забывать, что современные технологии развиваются, предоставляя необыкновенные возможности, которые раньше казались фантастикой. Вот и для решения возникшей и получившей особую актуальность в последнее время проблемы был создан оператор сотовой связи в России — Next Mobile.

Что такое MVNO?

Оператор, использующий инфраструктура другого поставщика называется MVNO (mobilevirtual network operator). Услуги MVNO с каждым годом становятся все популярнее в странах Европы и в США. Согласно исследованиям специалистов, к концу года число пользователей виртуальных поставщиков связи в Европе достигнет 110 миллионов человек.

Некст Мобайл первый мобильный оператор, который обеспечивает покрытие всех ведущих сотовых компаний России. Работает система по такому принципу:

Вы приобретаете номер телефона от Next Mobile. Устанавливаете специальное мобильное приложение, которое позволит с легкостью управлять услугами. Отправляетесь в поездку по России. В определенный момент сталкиваетесь с тем, что зона покрытия выбранного оператора ограничена. Облачная сеть самостоятельно использует существующую инфраструктуру другого поставщика связи. Возможно также ручное управление. Буквой T обозначается Tele2, MF — Мегафон, B — Beeline, M — MTS.

Таким образом, где бы вы не находились, телефон автоматически найдет любую сотовую вышку и подключится к ней, выбрав наиболее устойчивый вариант соединения.

Качественная связь 24 часа в сутки

Новый современный мобильный оператор призван помочь постоянно быть на связи людям, постоянно передвигающимся по России.

Предпринимателям, владеющим бизнесом в нескольких городах России;

Родственникам, живущим в разных частях страны;

Путешественникам;

Производителям устройств, вынужденным быть доступными постоянно.

Покупка и активация номера от Next Mobile осуществляются онлайн. Стоимость услуг варьируется от 745 до 5990 рублей в месяц. Возможна и доставка, но пока только по Москве и Московской области.

Компания предоставляет качественный сервис 24 часа в сутки. Взаимодействие клиента с оператором происходит в цифровой сфере.

Доступность услуг обеспечивается с помощью высокотехнологичной инфраструктуры в любой точке страны, где действует покрытие федерального оператора, а также в любой точке мира по приемлемым роуминговым тарифам. Соединение является максимально устойчивым благодаря быстрому переключению между сетями.

Компания обеспечивает запуск новых MVNO на своей платформе для бизнесов. Запуск производится при минимальных вложениях за короткий срок.

Безопасность детей с Next Mobile

В августе 2020 года компания-лидер по производству детских умных часов ELARI и оператор сотовой связи Next Mobile разработали совместный продукт KidPhone Lite.

К умным часам прилагается сим-карта Некст Мобайл, тарифными планами которой можно управлять через приложение ELARI Safe Family. Это позволяет быть на связи с детьми, находясь где угодно, а также следить за их передвижениями.

Для покупателей KidPhone Lite действует специальный детский тариф — 100 рублей за месяц и 790 рублей за год. Небольшая цена за спокойствие, когда ты точно знаешь, где находится твой ребенок.

Надежная автосигнализация

Next Mobile также выступил гарантом надежной и бесперебойной связи для автосигнализаций. Благодаря сотрудничеству оператора с компанией TFN, разработчиком и поставщиком автомобильных охранных систем SCHER-KHAN, владельцы авто получили возможность контролировать свой автомобиль и реагировать на непредвиденные ситуации, даже если сами они находятся далеко от машины, в другом городе, в другой стране. Настроить систему под себя и управлять ею можно с помощью специального приложения.

Кто владелец Next Mobile?

Next Mobile входит в российский холдинг S8 Capital, сфера деятельности которого — создание и развитие высокотехнологичных цифровых продуктов. Холдинг объединяет активы в финансовом и телекоммуникационном секторе, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла.

Владельцем, акционером и хозяином S8 Capital является Саркисян Армен Меружанович. Известен как лотерейный король России, так как является собственником и владельцем "Столото", бренда, под которым распространяются многие российские лотереи.

От лотерей до высоких технологий

Прежде чем стать основателем высокотехнологичного холдинга, бизнесмен Армен Саркисян достиг успеха в лотерейном бизнесе. В 2012 году бизнесмен выступил учредителем ТД "Столото", став главным игроком на лотерейном рынке. Сейчас владелец компании превратил "Столото" в крупнейшего распространителя государственных тиражных и бестиражных видов лотерей.

В 2014 году деятельность частных лотерейных операторов была запрещена законодательством РФ. Поэтому ответы на вопрос "Кому принадлежит Русское лото", или "Кому принадлежит Гослото", или "Кому принадлежит Спортлото" всегда одинаков — государству. "Столото", владелец компании Армен Саркисян, занимается распространением лотерейных билетов.

Владелец Столото Армен Саркисян привнес в лотерейный бизнес высокие технологии. Учет билетов ведется в единой системе, что исключает возможность подделки, информация аккумулируется на специальном сервере.

Популярность лотереи и лотерейного бизнеса постоянно растет, привлекается большое количество людей, добавляются различные возможности участия в розыгрышах, суммы денежных призов увеличиваются, широко используются современные технологии.

Холдинг Армена Саркисяна S8 Capital объединяет несколько различных направлений, включая интернет-сервис Price. ru и систему онлайн-лизинга автомобилей для физических лиц Next. Car. Одним из самых популярных стал сервис strahovka ru (Страховка.ру) по подбору страховых компаний и видов страхования, в том числе полисов ОСАГО и туристических медицинских страховок, с помощью которого можно найти подходящий вариант и оформить документы онлайн.

Также Армену Саркисяну принадлежит одно из крупнейших российских специализированных СМИ в области спорта — портал Sport24.

Технологии будущего от Next Mobile

Некст Мобайл стремится совершенствовать качество предоставляемых услуг и развивать рынок MVNO в России. Это необходимо для современного общества.

Высокоскоростной Интернет и качественные услуги мобильной связи обеспечивают решение элементарных проблем:

Проведение досуга;

Связь с близкими, друзьями;

Оперативное решение рабочих вопросов.

Для этого современный поставщик мобильной связи использует высококачественные технологии и инфраструктуру, последние достижения современной техники и науки. В планах компании — введение электронной сим-карты. То есть уменьшится срок, за который можно подключиться к услугам оператора, увеличится доступность и удобство для клиентов.