Пугающее соседство: обнаружена видимая без телескопа черная дыра

Всего в тысяче световых лет от Земли обнаружена так называемая черная дыра — так заявили сотрудники Европейской южной обсерватории в Чили. Звезды, которые вращаются вокруг нее, можно увидеть невооруженным глазом, находясь на южном полушарии нашей планеты.

Оценивая это расстояние в масштабах Млечного пути — это очень близко к нам, считают астрономы. Как говорят исследователи, эта черная дыра находится практически у нас "на заднем дворе".

Космическим черным дырам часто приписывают свойства пожирать другие объекты в пространстве вокруг нее. Они якобы поглощают целые звезды и небольшие планеты. Ждет ли теперь нашу планету вслед за пандемией космический коллапс?

"Черная дыра — это умершая звезда, которая не может взорваться. С ней не может ничего произойти в принципе. В этом плане она не опасна. Опасно находиться рядом с ней, потому что она искривляет время, пространство, — поясняет астрофизик, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев. — Есть фантастический фильм "Интерстеллар", вышедший несколько лет назад, там хорошо показана экспедиция человечества к черной дыре. Там люди высаживаются на планету, проводят на ней одну минуту, а в это время на Земле проходит тридцать лет".

По словам Богачева, участь стать черной дырой — лишь один из вариантов для существующих звезд. Маленькие звезды становятся белыми карликами (это, скорее всего, случится в итоге с Солнцем), побольше — нейтронными звездами. А гиганты становятся черными дырами, сохраняют при этом свою массу и за счет последнего продолжают притягивать к себе и удерживать движущиеся вокруг по орбитам звезды и планеты.

В чем необычность черной дыры?

Как отмечает эксперт, такая звезда имеет чудовищную плотность. А все умирающие звезды такие плотные, поскольку у них нет излучения и они сжимаются до очень малых размеров. У них такая плотность, что она, по сути, способна вокруг себя искривлять пространство и время, по уравнениям Эйнштейна.

Что, вообще, это такое? Как ее обнаружить, и насколько она опасна? Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца, потому что Солнце своей массой притягивает Землю к себе и держит ее. По всей видимости, если Солнце умрет и сожмется в какой-то маленький объект, его масса при этом не исчезнет. Оно перестанет светить, будет очень компактным, но сохранит свою массу.

Поглотит ли черная дыра Землю?

"Уверяю вас, на Земле никаких последствий от такого соседства быть не может. Это очень далеко", — подчеркивает Богачев.

Он рассматривает такое относительно близкое нахождение черной дыры исключительно как интересный факт с точки зрения научных исследований.

А если бы черная дыра была совсем рядом? Возможно ли изменение времени на Земле?

"Любое движущееся тело замедляет время — это фундаментальный закон природы, — говорит ученый. — На Земле, конечно, все виды транспорта, которыми мы пользуемся, крайне далеки от таких скоростей. Хотя и используют в научной фантастике такие сюжеты, когда один близнец улетает в космос, а другой остается на земле — и улетевший в итоге возвращается моложе, чем его брат".

Эффект замедления времени наблюдают в ускорителе — Большом адронном коллайдере. Как объясняет ученый, там частицы разгоняются до скоростей света, меняется не только время, которое замедляется — изменения охватывают их массу. Однако к "обычной" жизни подобные изменения имеют мало отношения.