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Автор Любовь Степушова

Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"

Наука » Полезно знать

Комментарий мэра Херсона по поводу принадлежности Москве "болот", а не Причерноморья — это позиция обиженной гимназистки, считает историк Дмитрий Володихин.

19 декабря Путин, выступая на большой пресс-конференции, рассказал о решении Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые "к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". Глава России отметил, что все Причерноморье, западные российские земли были переданы Украине со "странной формулировкой" — "для повышения процентного соотношения пролетариата".

Мэр Херсона Владимир Николаенко, которого поддержали более 30 депутатов городского совета, раскритиковал заявление президента России.

"Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой", — заявил мэр.

По его словам, всеми остальными территориями Москва завладела благодаря "жестокости и коварству", нарушая договоренности, создавая внутренние кризисы в соседних государствах и используя их слабости.

Николаенко добавил, что ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет отношение к "столь прекрасному и далекому от московских болот" Причерноморью.

Как сказал "Правде.Ру" доктор исторических наук, советник директора РИСИ Дмитрий Володихин, неадекватная реакция мэра Херосона на историческую правду — это, конечно, "позиция обиженной гимназистки".

"И надо честно сказать, что, видимо, сверхэмоциональная реакция говорит либо о том, что крупная политическая фигура не имеет достаточно денег, чтобы поставить на жалование порядочных референтов, либо просто не умеет держать себя в руках", — отметил историк.

По существу вопроса он пояснил, что территории северного Причерноморья, "которые сейчас частично входят в состав государства, контролируемого киевским режимом", в XVIII веке, после того, как они были отвоеваны у Османской империи и Крымского ханства, заселялись по преимуществу русскими колонистами. То есть "русскими во всех смыслах этого слова: в этническом, культурном и, разумеется, православном".

"Это исторический факт. Крупнейшие города региона заселялись в большинстве своем либо русскими, либо православными уроженцами Крымского полуострова, например, греками. В словах Владимира Владимировича с этой точки зрения отражена историческая правда и ничего иного", — сказал Владимир Володихин.

Как сообщала "Правда. Ру", после "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, которые принялись пересматривать, а чаще переписывать и придумывать историю страны. И теперь не позавидуешь украинским школьникам: родители рассказывают свое прошлое, в интернете пишут всякое разное, а в учебниках по истории и вовсе что-то третье и несусветное.

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Темы херсон причерноморье история россии владимир путин владимир володихин владимир николаенко
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Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
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