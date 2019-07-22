Ученый Александр Болонкин предложил способ "воскрешения" умерших

Вторую жизнь в умерших вдохнет создание их виртуального образа — е-бота. К настоящему моменту все технические возможности для этого есть. Здесь разработчикам в помощь искусственный интеллект и наработки в области промышленной роботизации.

Подавляющее большинство людей хорошо знают, какое тяжелое горе для них смерть близких: родителей, братьев, сестер, жен, мужей, детей, друзей. Да и человечество в целом с давних времен мечтает о бессмертии. Великие умы размышляли над решением этой проблемы. Теорий на этот счет масса, одна из них была предложена 20 лет назад доктором технических наук, инженером Александром Болонкиным. Ученый считает, что умерший может продолжить свое существование на Земле в электронном виде. Но 20 лет назад осуществление этой идеи упиралось в развитие электроники, программирование (искусственный интеллект) и создание человекоподобных роботов.

Однако за прошедшее время развитие электроники и искусственного интеллекта шагнули далеко вперед. Созданы такие программы, как распознавание зрительных образов, звуков, речи, производство искусственной речи, оживление фотографий лица эмоциями.

Также большие успехи достигнуты в разработке и создании роботов. Дело в том, что в развитых промышленных странах простой человеческий труд стоит дорого и его стараются заменить интеллектуальными роботами. Это относится к автоответчикам, консультантам, секретарям и даже иногда к дикторам радио и телевидения. Такие боты (сокращение от слова "робот") или программы-собеседники побеждают даже в соревнованиях, когда даже эксперты не могут определить: беседовали ли они с реальным человеком, или с ботом. Вследствие легкости копирования и массовой потребности стоят такие программы недорого.

Сложнее с дорогостоящим механическим телом. Созданы и широко используются промышленные роботы, выполняющие отдельные простые или опасные для человека операции. Но создать двуногое существо, близкое по своим физическим способностям к биологическому человеческому телу, очень сложно, и пока созданы только единичные экземпляры, воспроизводящие отдельные человеческие функции (ходьбу, прыжки, подъем тяжестей, вождение автомобилей). Все эти роботы очень дороги и при всем при этом мало похожи внешне на человека.

Решение проблемы

Для ускорения решения проблемы электронного бессмертия авторы идеи предлагают разделить эту задачу на две: существование е-бота в активном электронном виртуальном виде и существование в подвижном реальном человекоподобном теле, способном реально (материально) менять окружающий мир. И если создание робота — вещь дорогостоящая и далеко не всем доступная, то создание виртуального образа близкого человека (так называемого е-бота) будет доступно практически каждому. Мало кто пожалеет тысячу долларов на создание виртуального образа близкого им человека, как бы продолжающего жить в электронном мире, с душой которого можно связаться и поговорить по скайпу.

Тем более, что это может быть оговорено в завещании. Например, сам завещатель может еще при жизни создать желательный ему образ и ответить на многие вопросы будущих потомков. Его образ может быть запрограммирован так, что он может изучать науки и даже зарабатывать деньги (например, игрой на бирже) и помогать живым родственникам и друзьям. Иногда звонить и заводить знакомства.

Технически это возможно уже сейчас, все программы для этого уже существуют. Например, можно делать электронное фото с подвижным лицом. Возможно также настроить узнавание и распознавание образов: родственников, друзей, предыдущих собеседников, бывших коллег по работе. В настоящее время большинство компьютеров и планшетов имеют камеру и позволят Боту не только слышать, но и видеть собеседника. Современные технологии дают также возможность вести разумную беседу, оценивать и проверять получаемую информацию, эмоционально реагировать на содержание разговора, имитировать проявления дружбы, любви, доброжелательности, неудовольствия, отношения к человеку или событию.

Очевидно, что для ботов необходимо создать два типа программ. Простая программа бота только для его родственников. И сложная программа для знаменитых, широко известных людей, с которыми хотят побеседовать тысячи людей. Эти две категории программ могут быть типовые, но сложность, стоимость и базы данных у них будут резко различны по объему из-за разного количества и сложности вопросов и ответов.

Интеллектуальное развитие E-бота

Сразу же возникает вопрос: позволительно ли дать интеллектуально развиваться E-боту? Должны ли оставаться неизменными его взгляды и отношение к прошлым событиям с ростом техники искусственного интеллекта? В жизни взгляды и отношения людей к прошлым событиям и даже к собственным действиям могут меняться под влиянием новой информации.

Если рассматривать бота как начальную ступень к продолжению его жизни (к активному бессмертию), то ответ может быть только один — бот должен иметь доступ к любой информации (хотя бы в независимом интернете) и развивать свой интеллект. Примечательно, что интеллектуальное развитие е-бота, изменение взглядов, отношение к людям и событиям будут происходить намного быстрее, чем у обычных людей. Все в силу того, что Е-бот в доли секунды способен приобретать огромные знания.

А как быть с умершими детьми? Авторы идеи считают, что в таком случае создание E-бота тоже возможно. Дети могут в ускоренном темпе пройти стадии взросления, образования за несколько лет или месяцев после смерти.

Любовь, честность, доброжелательность

Читатель вправе спросить: а что будет с положительными качествами людей, например, с любовью родителей и детей друг к другу? Или с любовью парня и девушки? Давайте сначала разберемся с понятием "любовь". Есть разные виды любви. Любовь родителей к своему ребенку заложена в биологическую природу человека (или развитого животного). Посмотрите, как разъяряется мать, если ее ребенка обижают. Дети бегут к матери, когда испугались и нуждаются в защите. У биологически развитых существ это просто инстинкт, биологическая мера выживания, выработанная эволюцией.

У электронных существ это чувство (к родным, любимым или друзьям) надо производить (вырабатывать) специальной программой, и оно должно быть зависимым от количества безвозмездных услуг, которые данное электронное существо получило от данного человека, от оценки его честности и порядочности.

Права Ботов

Александр Болонкин утверждает, что необходимо обязательно создавать Кодекс прав Ботов. Какие пункты должны быть в этом Кодексе?

Первое — это прежде всего право Бота на жизнь. Уничтожение Е-бота должно рассматриваться как убийство человека.

Второе — это защита мозга Бота (чипа) и начальной информации от внешнего вмешательства. Технически это возможно. Существуют чипы, которые допускают только одноразовую запись и которые нельзя переписать.

Третье — это право на независимую информацию. Это, в частности, право на независимый интернет, право выслушивать обе конфликтующие стороны. Право на независимый суд. И вообще, Бот должен иметь законодательный документ, что-то похожее на Всеобщую декларацию прав человека Генассамблеи ООН.

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