Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наука
Космос Природа Человек
Автор Игорь Буккер

Американские индейцы - это древние сибиряки?

Наука » Экология » Человек print

В нижнем течении реки Яна на северо-востоке Якутии обнаружены два молочных зуба. Они выпали у детей, живших в Сибири 31 тысячу лет назад. Анализ ДНК детских зубов привел к открытию не только ранее неизвестной популяции древних людей, но и позволяет лучше понять, как заселялся американский континент.


Сибирь - родина индейцев?

Прежде неизвестная ученым, эта группа обитала в Северо-Восточной Сибири в поздний ледниковый период и на генетическом уровне отличается от прочих проживающих в регионе популяций.

Ученые проанализировали генетические данные, извлеченные из зубов, а также ДНК из останков древних людей, найденных в других местах в Сибири и в Центральной части России. При этом были реконструированы 34 генома древних людей, которые жили приблизительно 31 600 лет назад.

Молочные зубы принадлежали двум детям мужского пола, которые не являются родственниками друг другу. Они обнаружены в ходе археологических раскопок на сибирской реке Яна. Это палеолитическое городище, впервые открытое в 2001 году, изобилует тысячами разнообразных предметов и множеством останков. Каменные орудия соседствуют тут с изделиями из слоновой кости и костями животных. А вот молочные зубы являются единственными обнаруженными здесь человеческими останками.

Зубы и артефакты — самое раннее свидетельство проникновения человека в данный регион. По мнению ученых, эти зубы также представляют собой самые старые останки плейстоцена, найденные в таких высоких широтах.

Среди международной группы исследователей были сотрудники Бернского университета, проводившие анализ ДНК. Как отметил на страницах Neue Zürcher Zeitung профессор Бернского университета Лоран Эксоффье (Laurent Excoffier), этот обитавший на севере Сибири древний народ "теснее связан с европейцами, чем с азиатами". И, вероятно, иммигрировал из Западной Евразии вскоре после того, как появились европейские и азиатские группы.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, эти люди охотились на шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов. По всей видимости, древние сибиряки быстро адаптировались к экстремальным условиям.

Основываясь на таких свидетельствах, как следы обработки костей мамонтов, ученые полагали, что люди населяли эти арктические широты еще 45 тысяч лет назад. По оценкам авторов нового исследования, поселившиеся в районе реки Яна люди отделились от других евразийских людей около 40 тысяч лет назад.

Ведущий автор исследования Мартин Сикора (Martin Sikora), доцент кафедры геогенетики Копенгагенского университета, в электронном письме в адрес веб-издания Live Science написал, что люди в бассейне реки Яна, возможно, жили группами по 500 человек и что в геномах детей не было признаков инбридинга.

"Несмотря на очень отдаленное местоположение, предположительно, они были организованы в более крупные сети с другими группами охотников-собирателей", — отметил Сикора.

Кроме того, с точки зрения генетики древние жители северной Сибири являются "недостающим звеном" коренного населения Америки. Если верна гипотеза о том, что до конца ледникового периода существовал сухопутный перешеек, соединявший Восточную Сибирь с Аляской на месте нынешнего Берингова пролива, и население Евразии мигрировало через него в Северную Америку.

Читайте также:

Эти находки изменили представление о человечестве

Древние китайцы — родственники индейцев?

Наяда с Юкатана расскажет о прошлом Америки

Индейцы с сибирской закалкой

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы днк якутия сибирь история индейцы археология ледниковый период
Обсудить
Актуальная аналитика
Прогнозы и статистика
Почему не работают национальные проекты - экспертное мнение
Человек
Американские индейцы - это древние сибиряки?
Остальной мир
"В Новую Зеландию с черного входа". Воспоминания советского дипломата
Новости Все >
СМИ сообщают о задержаниях на акции в поддержку Голунова в центре Москвы
Пучков раскритиковал оппозицию за попытку раздуть "дело Голунова"
Тимошенко заявила о "плачевном состоянии экономики Украины"
Трамп не позволил бы ЦРУ следить за Ким Чен Ыном
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
WhatsApp намерен судиться c пользователями, нарушающими правила мессенджера
Смертность россиян от внешних причин снизилась до минимума за 50 лет - Росстат
Депутат Рады: часть ложных "минирований" в России - дело рук граждан Украины
Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020
Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Кошелек
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Игорь Буккер Американские индейцы - это древние сибиряки? Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов
Комментарии
Трамп не позволил бы ЦРУ следить за Ким Чен Ыном
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Армия Латвии предупредила граждан о передвижениях военной техники НАТО
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Система "Лиана" повысит обороноспособность России
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ