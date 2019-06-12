Американские индейцы - это древние сибиряки?

В нижнем течении реки Яна на северо-востоке Якутии обнаружены два молочных зуба. Они выпали у детей, живших в Сибири 31 тысячу лет назад. Анализ ДНК детских зубов привел к открытию не только ранее неизвестной популяции древних людей, но и позволяет лучше понять, как заселялся американский континент.



Сибирь - родина индейцев?

Прежде неизвестная ученым, эта группа обитала в Северо-Восточной Сибири в поздний ледниковый период и на генетическом уровне отличается от прочих проживающих в регионе популяций.

Ученые проанализировали генетические данные, извлеченные из зубов, а также ДНК из останков древних людей, найденных в других местах в Сибири и в Центральной части России. При этом были реконструированы 34 генома древних людей, которые жили приблизительно 31 600 лет назад.

Молочные зубы принадлежали двум детям мужского пола, которые не являются родственниками друг другу. Они обнаружены в ходе археологических раскопок на сибирской реке Яна. Это палеолитическое городище, впервые открытое в 2001 году, изобилует тысячами разнообразных предметов и множеством останков. Каменные орудия соседствуют тут с изделиями из слоновой кости и костями животных. А вот молочные зубы являются единственными обнаруженными здесь человеческими останками.

Зубы и артефакты — самое раннее свидетельство проникновения человека в данный регион. По мнению ученых, эти зубы также представляют собой самые старые останки плейстоцена, найденные в таких высоких широтах.

Среди международной группы исследователей были сотрудники Бернского университета, проводившие анализ ДНК. Как отметил на страницах Neue Zürcher Zeitung профессор Бернского университета Лоран Эксоффье (Laurent Excoffier), этот обитавший на севере Сибири древний народ "теснее связан с европейцами, чем с азиатами". И, вероятно, иммигрировал из Западной Евразии вскоре после того, как появились европейские и азиатские группы.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, эти люди охотились на шерстистых мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов. По всей видимости, древние сибиряки быстро адаптировались к экстремальным условиям.

Основываясь на таких свидетельствах, как следы обработки костей мамонтов, ученые полагали, что люди населяли эти арктические широты еще 45 тысяч лет назад. По оценкам авторов нового исследования, поселившиеся в районе реки Яна люди отделились от других евразийских людей около 40 тысяч лет назад.

Ведущий автор исследования Мартин Сикора (Martin Sikora), доцент кафедры геогенетики Копенгагенского университета, в электронном письме в адрес веб-издания Live Science написал, что люди в бассейне реки Яна, возможно, жили группами по 500 человек и что в геномах детей не было признаков инбридинга.

"Несмотря на очень отдаленное местоположение, предположительно, они были организованы в более крупные сети с другими группами охотников-собирателей", — отметил Сикора.

Кроме того, с точки зрения генетики древние жители северной Сибири являются "недостающим звеном" коренного населения Америки. Если верна гипотеза о том, что до конца ледникового периода существовал сухопутный перешеек, соединявший Восточную Сибирь с Аляской на месте нынешнего Берингова пролива, и население Евразии мигрировало через него в Северную Америку.

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