Мельница мифов: стрижка спасет от облысения

Действительно ли регулярная стрижка детей под "ноль" улучшает рост волос на голове и делает прическу более пышной? Увы, это всего лишь миф — на самом деле манипуляции парикмахеров совсем не влияют на частоту и скорость обновления волосяных луковиц, да и на увеличение их количества. Однако данное заблуждение до сих пор является весьма популярным.

Этому мифу не так-то много лет — он сформировался всего-то в начале прошлого века. Тем не менее, уже почти сто лет многие взрослые регулярно издеваются над своими детьми, остригая их наголо в надежде, что от этого волосы на голове ребенка станут более густыми. Особенно достается девочкам — ведь им густые волосы необходимы для того, чтобы в будущем покорять сердца сильной половины человечества. Впрочем, находятся и те, кто ради увеличения волосяного покрова постоянно стрижется под "ноль" и в зрелом, и даже в пожилом возрасте. Одним словом, этому мифу все возрасты покорны!

Как и большинство других околонаучных заблуждений, гипотеза о том, что регулярные стрижки под "ноль" делают волосы более густыми, имеет объяснение, которое на первый взгляд кажется вполне научным. Во-первых, утверждают сторонники таких радикальных мер, при стрижке наголо удаляется большой слой омертвевшей кожи, который не дает волосам пробиться на поверхность. Во-вторых, такая стрижка стимулирует усиленное кровообращение в сосудах кожи головы, а это, в свою очередь, вызывает интенсивное появление новых волосяных луковиц — то есть фолликулов.

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Что и говорить, звучит убедительно, однако на самом деле ничего подобного никогда не происходит. Начнем с того, что фолликулы — кожные структуры, которые производят волосы, совершенно никак не реагируют ни на усиление кровообращения, ни на какие другие внешние воздействия. Их количество на площадь поверхности кожи определяется генами каждого конкретного человека, и чем бы вы не терли свою голову, больше их от этого не станет (меньше, впрочем, тоже). Только уже в пожилом возрасте их количество может сильно уменьшиться — но этот процесс тоже запускают гены. Поэтому сколько бы пожилые люди не брились бы наголо, все равно от облысения их это не спасет.

Каждый фолликул имеет свой цикл, начинающийся со стадии, именуемой анагеном — при ней волос начинает расти. Анаген инициируется химическими сигналами клеток кожи, которые стимулируют образование нового волосяного фолликула, поддерживают его нисходящий рост на определенную глубину, формируют новую волосяную луковицу и рост новых волос. Кстати, исследования физиологов доказали, что длина волос зависит от длительности периода роста, в то время как окружность зависит от размера луковицы — а эта длительность тоже определяется генетически.

За анагеном следует катаген — короткий период в течение которого происходит деградация луковицы. Ну, а потом наступает телоген — стадия, в течение которой волосы не производятся. В это время волос, чей фолликул атрофировался, выпадает, а вновь сформированные на замену деградировавшим луковицы пока что бездействуют. Когда же телоген заканчивается, то вновь наступает стадия роста, то есть анаген.

Скорость и время прохождения данного цикла регулируется исключительно генами и в норме не подвержено никаким внешним воздействиям. Нет, конечно же его можно нарушить в том случае, если на организм будет оказано радиационное или токсическое воздействие, в результате которого клетки кожи перестанут нормально функционировать. Тогда новых фолликулов будет образовываться меньше. Это же может произойти и при серьезном нарушении обмена веществ — например, при авитаминозе, последствиях отравления организма ядовитыми веществами или гормональных сбоях. Все это может привести к тому, что волос на голове у человека станет значительно меньше.

Но вот достигнуть обратного эффекта пока что не получается — даже при операциях, называемых "сменой пола" число фолликулов на голове не увеличивается, а цикл их воспроизведения не ускоряется. Именно поэтому все так называемые "средства от облысения" никогда не дают должного эффекта — они могут лишь на начальном этапе резко стимулировать цикл волосяных луковиц, однако потом он опять приходит в норму. Совершенно очевидно, что и регулярная стрижка под "ноль" никак не может повлиять на ход этого естественного процесса.

Интересно, что подобное давно уже было доказано экспериментально — в конце прошлого века проводились опыты на близнецах, одного из которых регулярно брили наголо. Так вот, несмотря на это, количество волосяных луковиц на квадратный сантиметр кожи головы у обоих участников эксперимента всегда оставалось одинаковым. Да и скорость цикла фолликулов — тоже. Таким образом миф о том, что стрижка под "ноль" улучшает рост волос был окончательно опровергнут.

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Тем не менее некоторые верные поклонники этого заблуждения до сих пор считают, что бритье головы наголо все-так помогает волосам. И они продолжают издеваться над своими детьми, которым такая процедура, понятное дело не нравиться. В ряде случаев это даже ухудшает рост волос, поскольку порезы кожи уменьшают зону воспроизводства волосяных луковиц (они не образуются на месте шрамов). Однако даже это, увы, не может их остановить…