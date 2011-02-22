Картофель спасется в "Хранилище Cудного дня"?

Недавно в фонд "Хранилище Судного дня" на арктическом архипелаге Шпицберген были доставлены семена 1500 разновидностей перуанского картофеля. По мнению специалистов, эта мера способна уберечь растительную культуру от вымирания в результате климатических изменений. Таким образом, достижения мировой селекции могут быть сохранены для потомков.

Фото: AP

Картофель является в перуанских Андах традиционным блюдом. На протяжении вот уже более восьми тысячелетий он употребляется в пищу жителями высокогорных районов Южной Америки. Всего здесь выращивается около четырех тысяч разновидностей этого овоща.

Но лучшие сорта растут в картофельном парке Куско, расположенном в Священной долине инков. Здесь можно встретить картофель самых разнообразных видов, например, черный, белый, желтый и красный. Однако происходящие в последнее время изменения климата ведут к уменьшению количества картофельных сортов, что вызывает беспокойство местных фермеров и картофелеводов.

"Перуанский картофель в опасности. Изменения климата и болезни угрожают традиционному фермерству в перуанских Андах. Посылка семян на север гарантирует сохранение всего разнообразия нашего картофеля", — считает местный ученый Алехандро Аргумедо, один из инициаторов проекта отправки семян в хранилище на Шпицбергене.

Следует заметить, что нежно любимый нами картофель происходит именно из перуанских Анд. Это было доказано еще в начале прошлого века знаменитым русским биологом Н.И. Вавиловым. И, как этого и следует ожидать, именно в центре своего возникновения, он имеет максимум естественных разновидностей. А если добавить еще и то, что со времен чачапойя существует и несколько сотен искусственно полученных сортов, то получается, что именно в Андах картофель обладает максимальным биологическим разнообразием. И будет очень обидно, если из-за климатических катаклизмов все это богатство разом исчезнет с лица Земли.

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Впрочем, среди культурных растений исчезновение грозит не только картофелю. Многие растения на Земле, в том числе и окультуренные, сегодня занесены в Красную книгу. По мнению исследователей, немало известных в древности растительных культур погибло вместе с ушедшими цивилизациями. Так, например, судя по дошедшим до нас свидетельствам, в империи ацтеков выращивалось около 100 сортов разнообразных съедобных кактусов! Однако после конкисты и истребления большинства кактусоводов, многие из них оказались забыты (число съедобных сортов кактусов в современной Мексике не превышает двадцати).

Фото: AP

Вместе с гибелью Нововавилонского царства исчезли местные сорта пшеницы, которые, согласно источникам, отличались повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням. Иссушение климата в Африке в начале второго тысячелетия нашей эры, которое уничтожило города-государства в Южной Сахаре, привело к тому, что исчезли местные сорта ямса, возделываемые исключительно в данной местности.

Так что, как видите, с изменением климата и в результате социальных катаклизмов многие достижения древних селекционеров были утрачены. Из-за этого, скорее всего, мы не имеем понятия о многих растениях, известных нашим далеким предкам. Но и сейчас, в связи с изменениями, происходящими в экосистемах, многие виды растений оказались на грани исчезновения. Поэтому возникла необходимость создания банков, где можно было бы сохранять образцы исчезающих растений.

Уже упомянутое "Хранилище Судного дня", представляющее собой крупнейшую в мире коллекцию семян сельскохозяйственных культур, было открыто 26 февраля 2008 года. Помещение фонда выдолблено прямо в скале и способно выдержать различные катаклизмы, такие как землетрясение или атомный взрыв. В настоящее время там хранятся семена более 525 тысяч видов зерновых растений. Среди них, в частности, семена различных сортов перца чили и сорго, растущих на территории Северной Америки, а также дыни, тыквы, арахиса, бобов, кунжута, гибискуса, многих экзотических растений, вроде дикой земляники, растущей на курильском острове Итуруп. Все эти виды могут быть подвержены исчезновению в связи с резким потеплением климата в регионах, где они растут.

В мире есть и другие крупные банки растительных культур. Так, в графстве Западный Суссекс (Великобритания) в 2000 году открылось "Хранилище тысячелетия", спонсорами которого стали Королевские сады Кью (Royal Kew Garden). Сейчас в банке хранятся семена около 25 тысяч видов культурных растений.

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Генетические банки для сохранения исчезающих видов растений скоро, вероятно, появятся и в России. Одно из таких хранилищ уже создается на базе Волгоградского ботанического сада, где работает Лаборатория биотехнологии растений. Банк in vitro позволит сохранять растительные генотипы, даже если клетки и ткани растений существуют в единичном экземпляре. Специалисты лаборатории уже освоили методики размножения отдельных видов без повреждения растений-доноров. В частности, благодаря лабораторным технологиям удастся сберечь редкие виды растений из национального парка Сочи. В скором времени будет сформирован федеральный банк ДНК редких и исчезающих видов флоры.

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