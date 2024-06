"Чёрного чая не существует" — историк чая Иван Соколов

Квас, сбитень и чай считаются исконно русскими напитками. Так ли это? Что такое чай — "пагуба душевная" или эликсир молодости? В интервью Pravda.Ru историк чая, кандидат исторических наук Иван Соколов рассказал о том, как сколачивались состояния русской элиты, можно ли есть чай, где в России растёт китайская камелия, чем кипрей похож на Бабу-Ягу и что можно пить в бане.

Фото: commons.wikimedia.org by С Шамима Насрин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0