Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом сезоне порадуйте себя и своих близких новыми вкусами. Предлагаем два необычных рецепта чесночного супа: один с корнем сельдерея вместо картофеля, другой — с авокадо. Эти варианты добавят разнообразия в ваше меню и станут настоящим украшением вашего стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гренки с супом

Суп с корнем сельдерея вместо картошки

Ингредиенты:

Корень сельдерея (около 350 г);

2-5 столовых ложек чеснока;

1 чайная ложка уксуса (по вкусу);

4 столовых ложки оливкового масла;

1 чайная ложка крупной соли.

Приготовление:

Очистите и нарежьте сельдерей кубиками. Варите его в подсоленной воде 10 минут до мягкости. Слейте воду, переложите сельдерей в блендер. Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо взбейте.

Суп со вкусом авокадо

Ингредиенты:

500 г картофеля;

1 спелое авокадо;

Стакан вина;

Оливковое масло;

Уксус (по желанию);

Соль;

5 крупных зубчиков чеснока.

Приготовление:

Отварите картофель до готовности. Разомните его в пюре. Добавьте мякоть авокадо и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте. По желанию добавьте уксус и соль по вкусу.

Уточнения

Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами; его отличительная черта заключается в том, что в этот суп добавляют много чеснока, в результате чего он имеет преобладающий чесночный вкус.

