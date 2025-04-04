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Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому

1:21
Еда

В этом сезоне порадуйте себя и своих близких новыми вкусами. Предлагаем два необычных рецепта чесночного супа: один с корнем сельдерея вместо картофеля, другой — с авокадо. Эти варианты добавят разнообразия в ваше меню и станут настоящим украшением вашего стола.

Гренки с супом
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гренки с супом

Суп с корнем сельдерея вместо картошки

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея (около 350 г);
  • 2-5 столовых ложек чеснока;
  • 1 чайная ложка уксуса (по вкусу);
  • 4 столовых ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка крупной соли.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте сельдерей кубиками.
  2. Варите его в подсоленной воде 10 минут до мягкости.
  3. Слейте воду, переложите сельдерей в блендер.
  4. Добавьте оставшиеся ингредиенты и хорошо взбейте.

Суп со вкусом авокадо

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • 1 спелое авокадо;
  • Стакан вина;
  • Оливковое масло;
  • Уксус (по желанию);
  • Соль;
  • 5 крупных зубчиков чеснока.

Приготовление:

  1. Отварите картофель до готовности.
  2. Разомните его в пюре.
  3. Добавьте мякоть авокадо и измельчённый чеснок.
  4. Тщательно перемешайте.
  5. По желанию добавьте уксус и соль по вкусу.

Уточнения

Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами; его отличительная черта заключается в том, что в этот суп добавляют много чеснока, в результате чего он имеет преобладающий чесночный вкус.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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