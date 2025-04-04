Два рецепта чесночного супа, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы: хватит готовить по-старому

В этом сезоне порадуйте себя и своих близких новыми вкусами. Предлагаем два необычных рецепта чесночного супа: один с корнем сельдерея вместо картофеля, другой — с авокадо. Эти варианты добавят разнообразия в ваше меню и станут настоящим украшением вашего стола.
Суп с корнем сельдерея вместо картошки
Ингредиенты:
Приготовление:
Суп со вкусом авокадо
Ингредиенты:
Приготовление:
Чесночный суп является традиционным блюдом в кухнях многих стран, прежде всего, европейских, и готовится разными способами; его отличительная черта заключается в том, что в этот суп добавляют много чеснока, в результате чего он имеет преобладающий чесночный вкус.
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