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Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ

0:40
Шоу-бизнес

Елена Борщёва высказалась о возможном возвращении Семёна Слепакова* в Россию.

Комик Семён Слепаков
Фото: ВК-аккаунт Семёна Слепакова is licensed under public doman
Комик Семён Слепаков

Коллега комика Семёна Слепакова* по команде КВН "Сборная Пятигорска" прокомментировала отъезд звезды Comedy Club из России.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", она объяснила, что Слепаков прилагает "невероятные усилия", чтобы вернуться на российскую сцену.

Такое предположение звезда Comedy Woman сделала на своём творческом вечере.

Ранее юрист предупредил собирающегося в Россию Слепакова* об опасности.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель. Кандидат экономических наук (2003). В прошлом — капитан команды КВН «Сборная Пятигорска». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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