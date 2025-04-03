Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ

Елена Борщёва высказалась о возможном возвращении Семёна Слепакова* в Россию.
Коллега комика Семёна Слепакова* по команде КВН "Сборная Пятигорска" прокомментировала отъезд звезды Comedy Club из России.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", она объяснила, что Слепаков прилагает "невероятные усилия", чтобы вернуться на российскую сцену.
Такое предположение звезда Comedy Woman сделала на своём творческом вечере.
Ранее юрист предупредил собирающегося в Россию Слепакова* об опасности.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель. Кандидат экономических наук (2003). В прошлом — капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».
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