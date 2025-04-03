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Один снимок — и вся жизнь наперекосяк: как неудачное фото может обернуться судом

1:07
Правда ТВ

Осторожнее с фото. Одно неудачное изображение в Сети может обернуться настоящей бедой.

Юрист Сураё Рамазанова рассказала Life. ru, что даже обычный человек может подать в суд за публикацию своей фотографии без согласия. Особенно, если фото испортило репутацию или вызвало моральные страдания.

"Очень важно уважать личное пространство людей и быть осторожным при публикации материалов в Интернете", — напомнила Рамазанова.
Если фото сделано без разрешения, особенно в частной обстановке, это уже повод для иска. А если человек просил удалить снимок — и его всё равно выложили, можно добиваться компенсации.

Закон предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или даже тюремный срок — по статье 137 УК РФ.

Суды также рассматривают иски о моральном вреде. Главное — доказать, что фото действительно причинило страдания.

Так что, прежде чем выложить кадр с вечеринки, где вы красавица, а подруга — в неловком ракурсе, подумайте дважды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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