Сложные отношения с отцом: дочь Карела Готта раскрыла свои чувства в откровенном интервью

Старшая дочь чехословацкого певца Карела Готта откровенно поведала о сложных отношениях с отцом и о том, как отсутствие слов любви повлияло на её состояние.
Дочь Карела Готта в эмоциональном интервью призналась, что их связь не была крепкой, а с его стороны так и не прозвучало того слова, которое с детства она хотела услышать.
Карел Готт был для многих людей воплощением совершенства — любимцем нации. Успешным художником и дружелюбным стилистом. Аналогичным образом описывает его и дочь Доминики.
"Щедрый, образованный, добрый" — такими словами она делится воспоминаниями о покойном отце. — Мне жаль, однако, что никогда не была с ним близка.
Доминики назвала свои отношения с родителем формальными.
"Он редко обнимал меня. Мне было ужасно жаль, и я сожалею об этом до сегодняшнего дня", -рассказала наследница знаменитого певца.
У знаменитого артиста с женой Антонией Закпаловой при этом сложились отношения, основанные на взаимной поддержке.
Ка́рел Готт (чеш. Karel Gott; 14 июля 1939, Пльзень — 1 октября 2019, Прага) — чехословацкий певец, иногда называемый «королём чешской поп-музыки» или «чешским соловьём».
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