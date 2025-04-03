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Зола или навоз: что нельзя смешивать даже весной — одна ошибка, и урожая не будет

2:27
Садоводство

Зола — одно из самых популярных удобрений. Её хвалят за натуральность и пользу. Но даже такой "дар природы" может принести вред, если использовать его неправильно.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Самая опасная ошибка — сочетание с навозом

Многие огородники совершают одну и ту же оплошность: вносят в лунку золу и азотное удобрение — навоз или мочевину. Результат? Азот вступает в реакцию с щелочной средой золы, превращаясь в аммиак и испаряясь. Растения остаются без важного элемента, листья желтеют, стебли истончаются, а урожай становится скудным. Правильный подход — сначала азот, а через 2-3 недели зола.

Пепел от мусора — скрытая угроза

Пепел от досок, газет и тем более пластика может выглядеть как обычная зола, но это обманчиво. Такие отходы содержат токсины: свинец, кадмий, диоксины. Эти вещества попадают в почву, а потом и в овощи, особенно быстро — в редис, огурцы, зелень. Это уже не про урожай, а про угрозу здоровью.

Не для всех почв

Щелочные почвы (pH выше 7) плохо реагируют на золу. Она ещё сильнее поднимает уровень pH, и растения перестают получать железо, цинк, марганец. Итог — пятнистые листья, мелкие плоды и вялые корни. Перед внесением золы лучше проверить кислотность грунта лакмусовой бумагой.

С золой для картофеля — осторожнее

В небольших дозах зола помогает. Но если переборщить — больше 1 стакана на квадратный метр — клубни могут заболеть паршой. На них появляются язвы, портится внешний вид и снижается лёжкость.

Не для рассады

Добавлять золу в горшочки с рассадой — плохая идея. Сеянцы чувствительны к щелочи, и даже ложка золы может сжечь их корешки. Используйте её только для взрослых растений.

Хранение тоже важно

Если зола намокнет, она теряет калий — главный элемент, ради которого её применяют. Поэтому держите её в сухом месте, в плотно закрытой таре или мешке.

Зола не заменяет всё

Она не содержит азота, поэтому требует поддержки — органики или минеральных комплексов. Только в тандеме она даёт эффект, а не разрушает баланс.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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