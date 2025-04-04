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Почему современные панельные дома больше не уступают монолиту

1:42
Недвижимость

Многие до сих пор уверены: если дом монолитный, значит, и качество, и цена на порядок выше. Однако этот подход уже устарел. Сегодняшние технологии полностью изменили облик панельных домов.

строители
Фото: flickr.com by Loozrboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
строители

Новые планировки — больше простора

Современные панельные дома уже давно не те коробки с тесными комнатами. Благодаря увеличенному шагу несущих стен — до 4,2 м, а иногда и до 6,6 м — архитекторы создают квартиры с просторными комнатами, кладовыми и несколькими санузлами. Потолки в таких домах могут достигать 3 метров — уровень бизнес-класса.

Звуко- и теплоизоляция без компромиссов

В прошлом панельные дома страдали от холода и слышимости. Сегодня — это миф. Используются трёхслойные панели с утеплителем, а стыки между ними не просто герметизируют, а утепляют и отделывают. Это не только комфорт, но и эстетика.

Внешний вид, который удивляет

Забудьте про серые фасады. В бетон при производстве добавляют пигменты, а стены украшают декоративными панелями. Результат — стильный дом, не отличающийся по виду от монолита.

Паркинг и локация — не помеха

Даже подземный паркинг сегодня встречается в панельных проектах. А вот цена квартиры чаще зависит от расположения: панель рядом с метро обойдётся дороже монолита на окраине.

Теперь, когда качество "панели" вышло на новый уровень, выбор между двумя технологиями — это не вопрос "что лучше?", а вопрос личных приоритетов: планировка, цена или район.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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