Тренд с ушками: почему все носят кроличью чёлку — и тебе захочется тоже

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочется перемен, но без радикальных решений? Тогда кроличья чёлка — именно то, что нужно. Этот милый и игривый бьюти-тренд буквально захватил соцсети и уверенно перекочевал с экранов в салоны красоты. Вдохновлённая очаровательным кроликом с густой челкой, стрижка быстро стала новой прической номер один среди модниц.

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Что такое кроличья чёлка

Главная особенность стрижки — это мягкая и лёгкая челка, сочетающая тонкие укороченные пряди по центру с более длинными у висков. Она создаёт воздушный, непринуждённый образ, при этом сохраняя изящность и женственность. Такой вариант челки смотрится особенно свежо весной и летом, когда хочется выглядеть стильно без долгой укладки.

Почему она всем так нравится

Стрижка стала вирусной не только благодаря кролику-звезде, но и звёздным поклонницам: Эшли Тисдейл, Суки Уотерхаус и другие знаменитости уже успели примерить на себя этот тренд. Кроличья чёлка идеально вписывается в лёгкий весенний гардероб, подчёркивает глаза и скулы и придаёт образу ту самую невесомую игривость.

Укладка без усилий

Один из главных плюсов кроличьей чёлки — простота ухода. Забудь о стайлинге с кучей инструментов: достаточно слегка подсушить волосы феном, расчесать пальцами — и ты уже готова к прогулке. Чтобы придать форму, просто суши челку по направлению сначала в одну сторону, потом в другую — и пряди сами встанут как надо.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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