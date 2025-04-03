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Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным

1:40
Еда

Грибная подлива из шампиньонов — это не просто гарнир. Это полноценная альтернатива мясу, если хочется поесть легче, но при этом сытно и вкусно. Кремовая, ароматная, насыщенная — она легко превращает обычное пюре или гречку в уютный домашний ужин.

Грибная подлива
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибная подлива

Простые продукты — максимум вкуса

Для подливы понадобятся:

  • шампиньоны — 400 г

  • луковица

  • морковь

  • корень пастернака

  • 600 мл воды

  • мука — 3 ст. л.

  • сметана — 2-3 ст. л.

  • масло, соль, перец, приправы, зелень

Как готовить

  1. Вскипятите воду, бросьте туда нарезанные морковь и пастернак, посолите.

  2. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы, слегка посолите. Тушите на медленном огне до испарения влаги.

  3. Переложите грибы в овощной бульон.

  4. В отдельной ёмкости смешайте воду, муку и сметану, добавьте приправу, взбейте венчиком.

  5. Влейте смесь в бульон, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.

  6. В конце добавьте зелень и чёрный перец.

С чем подать

Эта подлива прекрасно ложится на картофельное пюре, гречку, рис и даже макароны. Её можно использовать как соус к овощным котлетам или запеканкам.

Польза без лишнего

Шампиньоны насыщены витаминами группы B и D, а также фосфором и калием. Пастернак поддерживает иммунитет, а морковь добавляет витамина А. Всё вместе — лёгкое, питательное и полезное блюдо.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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