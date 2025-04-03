Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибная подлива из шампиньонов — это не просто гарнир. Это полноценная альтернатива мясу, если хочется поесть легче, но при этом сытно и вкусно. Кремовая, ароматная, насыщенная — она легко превращает обычное пюре или гречку в уютный домашний ужин.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибная подлива

Простые продукты — максимум вкуса

Для подливы понадобятся:

шампиньоны — 400 г

луковица

морковь

корень пастернака

600 мл воды

мука — 3 ст. л.

сметана — 2-3 ст. л.

масло, соль, перец, приправы, зелень

Как готовить

Вскипятите воду, бросьте туда нарезанные морковь и пастернак, посолите. На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы, слегка посолите. Тушите на медленном огне до испарения влаги. Переложите грибы в овощной бульон. В отдельной ёмкости смешайте воду, муку и сметану, добавьте приправу, взбейте венчиком. Влейте смесь в бульон, доведите до кипения и варите 2-3 минуты. В конце добавьте зелень и чёрный перец.

С чем подать

Эта подлива прекрасно ложится на картофельное пюре, гречку, рис и даже макароны. Её можно использовать как соус к овощным котлетам или запеканкам.

Польза без лишнего

Шампиньоны насыщены витаминами группы B и D, а также фосфором и калием. Пастернак поддерживает иммунитет, а морковь добавляет витамина А. Всё вместе — лёгкое, питательное и полезное блюдо.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

