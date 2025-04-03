Грибной соус, после которого мясо перестанет быть нужным

Грибная подлива из шампиньонов — это не просто гарнир. Это полноценная альтернатива мясу, если хочется поесть легче, но при этом сытно и вкусно. Кремовая, ароматная, насыщенная — она легко превращает обычное пюре или гречку в уютный домашний ужин.
Для подливы понадобятся:
шампиньоны — 400 г
луковица
морковь
корень пастернака
600 мл воды
мука — 3 ст. л.
сметана — 2-3 ст. л.
масло, соль, перец, приправы, зелень
Вскипятите воду, бросьте туда нарезанные морковь и пастернак, посолите.
На сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибы, слегка посолите. Тушите на медленном огне до испарения влаги.
Переложите грибы в овощной бульон.
В отдельной ёмкости смешайте воду, муку и сметану, добавьте приправу, взбейте венчиком.
Влейте смесь в бульон, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
В конце добавьте зелень и чёрный перец.
Эта подлива прекрасно ложится на картофельное пюре, гречку, рис и даже макароны. Её можно использовать как соус к овощным котлетам или запеканкам.
Шампиньоны насыщены витаминами группы B и D, а также фосфором и калием. Пастернак поддерживает иммунитет, а морковь добавляет витамина А. Всё вместе — лёгкое, питательное и полезное блюдо.
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.
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