Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах?

4:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Кремль удерживает тактическую паузу в переговорах с США. Москва действует разумно и не поддается на внешнее давление и эмоциональные всплески Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Главная причина "охлаждения" отношений — сопротивление глобалистов, которые заинтересованы в затягивании украинского конфликта.

Палки в колёса

Именно элиты-глобалисты стремятся сдержать трампистов, спровоцировать резкие шаги не только Вашингтона, но и Москвы, чтобы уничтожить в зародыше урегулирование конфликта. Ну и, конечно, глобалистам выгодно настроить Белый дом против Владимира Путина.

Удары по энергетической инфраструктуре России не прекращаются, и это происходит на фоне того, что Европа не хочет даже обсуждать смягчение санкционной политики против России.

Разумеется, Кремль расценивает это как согласованный план по блокировке всех усилий дипломатов США и России. Однако Москва действует разумно, она не стала лить воду на мельницу либерального Запада и пока не реагирует на недавние выпады Трампа, чтобы не испортить зарождавшуюся конструктивную инициативу, к которой пришли стороны во время переговоров в Саудовской Аравии.

Караван идёт

По информации российского МИДа, в середине апреля пройдёт очередная встреча делегации России и Соединённых Штатов. К бабке не ходи, наши дипломаты продолжат отстаивать свою принципиальную позицию по неразмещению миротворческого контингента на Украине. Ранее внешнеполитическое ведомство РФ заявляло, что миротворческий контингент на Украине возможен лишь в рамках Организации Объединённых Наций и исключительно из нейтральных государств.

Также Москва против подключения к мирным переговорам "европейских партнёров". Все мы помним, как эти "партнёры" обманули нас в "Минских договорённостях-2", когда они просто взяли паузу для усиления украинской армии.

А это значит, что любые договоры с участием Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона заранее обречены на свою несостоятельность. Москва надеется, что Белый дом сможет продавить Европу на выполнение ранее озвученных условий для смягчения антироссийских санкций. Напомню, это и было первым условием Кремле по выполнению перемирия.

Дедлайн для Киева

Также нельзя не отметить крайне адекватную позицию Кремля по энергетическому перемирию. Существующий договор по ненанесению ударов по энергоинфраструктуре формально работает до 18 апреля. Однако ясно, что Украина использовала эту паузу в авральном порядке: латала пострадавшие узлы, устанавливала энергетическую систему, переключала резервные схемы. Однако вышеназванная дата — это отнюдь не гарантия. И после этого дедлайна у России будут развязаны руки.

Вангую, что российские прилёты по энергетике Украины возобновятся, однако логика их будет изменена. Цели, скорее всего, будут другие — будут вырезаться ключевые звенья энергетики: распределительный контур, подстанции, а также объекты, которые напрямую связаны с военно-промышленным комплексом Украины и военной логистикой ВСУ.

Можно ждать и смены акцентов. В приоритете будут изоляция фронта, удары по энергетическому плечу в стратегических силовых зонах противника плюс дестабилизация поставок. На общепринятом языке это значит, что будет меньше ракет и залпов, но больше эффекта.

Итак, Киев рискует остаться без устойчивого энергосбережения уже в двадцатых числах апреля. И это произойдёт не по воле российской армии, а из-за ставки Зеленского на продолжение военных действий.

Пауза была шансом для киевской хунты. С 18 апреля русское терпение закончится.