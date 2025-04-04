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Земля на пути солнечной бури: какие последствия ожидают нас

3:04
Наука

Солнце снова подарило миру мощную солнечную вспышку. В ночь с 31 марта на 1 апреля 2025 года, в 2:46 по восточному времени (0646 GMT), из солнечного пятна AR4046, того самого, что вызвало прошлую вспышку X-класса, вырвалась вспышка M5.6. Это не просто очередное солнечное событие — оно может оказать заметное влияние на Землю.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Почему это важно?

В отличие от предыдущего всплеска, этот произошёл в такой фазе, когда солнечное пятно AR4046 находится в "зоне столкновения с Землёй". Это означает, что любой корональный выброс (CME), который оно произведёт в ближайшие дни, с большей вероятностью достигнет нашей планеты.

Если CME всё-таки произойдёт, нас могут ожидать геомагнитные бури, а также захватывающее северное сияние, которое будет видно даже в более низких широтах, чем обычно.

Специалисты по космической погоде уже ожидают подтверждения через данные с коронографа, чтобы проверить, был ли CME запущен одновременно с этим событием. Прогнозы говорят, что в ближайшие дни геомагнитная активность может увеличиться.

Другие солнечные события

Однако AR4046 — не единственное активное пятно на Солнце. AR4048, которое пока ещё не полностью повернулось к Земле, продолжает ярко вспыхивать.

Это пятно активно выпускает солнечные вспышки, и эксперты с интересом следят за его развитием. В ближайшие дни оно может стать ещё одним источником нарушений космической погоды.

Прогнозы на ближайшее будущее

Центр прогнозирования космической погоды NOAA оценивает вероятность вспышки X-класса, самой мощной категории солнечных вспышек, в 25% в течение следующих трёх дней.

Если такое событие произойдёт, Земля может столкнуться с геомагнитными бурями, которые могут повлиять на спутниковые системы, GPS и радиосвязь. Однако с другой стороны, это может означать яркие полярные сияния, которые стоит увидеть!

Графика, демонстрирующая место возникновения солнечной вспышки, подчёркивает, что такие события, как правило, быстро развиваются и длятся всего несколько минут.

Если вы хотите отслеживать солнечную активность и, возможно, стать свидетелем северного сияния, вам стоит скачать одно из приложений для отслеживания космической погоды, например, "Мой прогноз полярного сияния и оповещения" или "Космическая погода в реальном времени" для iOS и Android.

Эти приложения помогут вам следить за активностью на Солнце и знать, когда условия для наблюдения за полярным сиянием будут наилучшими.

Уточнения

Со́лнечные пя́тна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Наблюдаются на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных пятен — и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферу сильных (до нескольких тысяч гаусс) магнитных полей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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