Мозг как у хомяка:что делать, если привычки крутятся по кругу и мешают жить

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если бы 40% того, что вы делаете каждый день, происходило не по вашему осознанному выбору, а по привычке? А ведь так и есть! Наш мозг — настоящий гений автоматизма. Он стремится к экономии энергии, поэтому многие наши действия происходят "на автопилоте". Но можно ли вмешаться в эту программу и заменить устаревшие сценарии новыми, полезными? Однозначно да.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Как работает петля привычки

Представьте цикл из трёх частей: сигнал → рутина → награда. Например, услышали заставку любимого сериала (сигнал), пошли за чипсами (рутина), почувствовали удовольствие (награда). Чтобы изменить привычку, достаточно заменить рутину, оставив сигнал и награду. Именно так и начинается перепрошивка привычек, по методике Чарльза Дахигга — автора книги "Власть привычки".

Привычки как энергетический лайфхак мозга

Формировать новую привычку — всё равно что проложить в мозгу новый маршрут. Сначала трудно, но с повторением путь становится естественным.

Вот почему перемены даются нелегко — старые дорожки в мозгу протоптаны, а новые ещё только прокладываются.

Эффект домино от одной привычки

Есть так называемые ключевые привычки — изменения, которые запускают цепную реакцию. Утренняя 10-минутная медитация может улучшить концентрацию, питание и даже отношения с окружающими. Одна деталь — и весь пазл складывается иначе.

4 хитрых способа взломать свои старые схемы

Метод "если-то": "Если я увижу лифт, то выберу лестницу".

"Если я увижу лифт, то выберу лестницу". Анкоринг среды: поставьте кроссовки у двери — и бег станет ближе.

поставьте кроссовки у двери — и бег станет ближе. Визуализация: мысленно проигрывайте новую привычку с положительными эмоциями.

мысленно проигрывайте новую привычку с положительными эмоциями. Мотивация изнутри: делайте то, что соответствует вашим ценностям, а не ради лайков.

Среда решает многое

Наши привычки заразительны. В окружении любителей фастфуда сложнее питаться правильно. А вот если друзья бегают по утрам — велика вероятность, что вы начнёте с ними. Хотите изменить себя — начните с окружения.

Мозг — пластилин, а не камень

Нейропластичность — ключ к изменениям. Повторяя действия, вы усиливаете нужные нейронные связи. Со временем новое поведение станет таким же естественным, как чистить зубы утром.

План внедрения новой привычки

Чётко определите цель и мотивацию.

Начинайте с малого — настолько простого, чтобы не провалиться.

Привяжите новое к уже существующему ритуалу.

Радуйтесь каждому успеху — мозг любит награды.

Частые ошибки новичков

Хотеть всё и сразу.

Игнорировать влияние окружения.

Не учитывать возможные препятствия.

Почему это всё важно

До 80% случаев диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы предотвратить, просто изменив образ жизни.

Маленькие действия каждый день формируют фундамент здоровья на годы вперёд.

Уточнения

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.

