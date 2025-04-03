Пасха подорожала: кулич в 2025 году стал роскошью на дрожжах и масле

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Печь кулич в 2025 году стало ощутимо дороже.

Как рассказала Life. ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, стоимость ингредиентов выросла почти на 21%. Это плюс 128 рублей к затратам.

Теперь на домашний кулич россияне в среднем тратят около 803 рублей. В Москве и области — ещё больше: рост составил почти 24%, или плюс 191 рубль.

"Самые дешёвые куличи — в Приволжском округе. Самые дорогие — на Дальнем Востоке. Разница цен — больше чем в два раза", — говорит Лебединская.

Больше всего подорожали соль — на 23%, и сливочное масло — на 38,5%. Это плюс 119 рублей. Дрожжи тоже прибавили в цене — 23%. Остальные продукты — мука, сахар, молоко, цукаты и орехи — подорожали умеренно, не более чем на 10%.

Цены выросли во всех округах: от 17 до 25%. Печь куличи по старым ценам — уже не получится.

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